Come corre il Fabriano: 1-0 al Gallo e terza vittoria in otto giorni

?Nel breve volgere di otto giorni, il Fabriano Cerreto imprime una svolta fondamentale alla sua corsa verso la salvezza. Al successo di Marina ed al rotondo 4-1 casalingo contro l’Atletico Porto S.Elpidio (ottenuto nel recupero di mercoledì), la formazione di mister Destro fa seguire un’affermazione pesantissima contro l’Atletico Gallo, che rappresenta così il terzo successo consecutivo buono per staccare con profitto le ultime due posizioni e riagganciare il gruppetto composto da Maceratese, Castelfidardo e Chiesanuova. Ad accrescere l’importanza dei tre punti incamerati all’Aghetoni, lo stato di salute dei pesaresi, arrivati con una serie di cinque vittorie e due pareggi all’appuntamento, ma anche l’essere riusciti a fare bottino pieno senza incassare reti, visto che un “clean sheet” mancava all’appello da quasi due mesi.

Il match si rivela equilibrato, sin dalle prime battute, e non regala particolari emozioni in una prima frazione che fa registrare una sterile supremazia territoriale dei padroni di casa, pericolosi in una sola circostanza con la conclusione di Capristo che non inquadra il bersaglio. Più vivace la ripresa, che vede la formazione pesarese partire col piede giusto e sfiorare l’1-0 in due circostanze, prima al 47’ con Peroni su cui Santini si oppone con efficacia, poi al 52’ con Barattini che alza troppo la mira su suggerimento invitante di Torelli. E’ però il Fabriano a passare poco dopo: fuga di Capristo sulla destra, palla in mezzo dove Bezziccheri è puntuale alla deviazione sulla quale Andreani non può nulla. L’Atletico alza il proprio baricentro alla ricerca del gol del pari, sfiorato al 69’ con il palo colpito da Muratori, il quale dieci minuti più tardi raggiunge anzitempo gli spogliatoi per un fallo a palla lontana su Lucarino. I cartai, complice la superiorità numerica, reggono bene l’urto negli ultimi scampoli di gara, e riescono così ad allungare la preziosa serie di risultati utili.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO-ATLETICO GALLO 1-0 (0-0 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Santini, Barilaro, Lucarino, Lispi, Carnevali, Gabrielli, Nunzi, Capristo (83’ Carmenati), Magnanelli (93’ Useini), Crescentini (68’ Gubinelli), Bezziccheri (91’ Franconi). All. Destro

ATLETICO GALLO: Andreani, De Rose, Nobili, Dominici, Notarile (72’ Costantini), Del Pivo (77’ Gaudenzi), Giunti (82’ Ragni), Torelli, Sciamanna (84’ Signorotti), Barattini (63’ Muratori), Peroni. All. Mariotti

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Frapiccini (MC)

RETE: 59’ Bezziccheri