Via Crucis Marina, il Fabriano vince con le punizioni di Bezziccheri

E’ un Marina-Fabriano Cerreto che accomuna liberazione e maledizione. La prima è ciò che rappresenta il successo del Comunale per i “cartai”, che centrano la prima vittoria del 2023 e soprattutto interrompono un digiuno in trasferta che si protraeva da fine settembre, nella domenica del 2-1 rifilato a domicilio al Porto Sant’Elpidio. Il rovescio della medaglia è rappresentato, appunto, dalla maledizione che accompagna un Marina che, ancora, non è riuscito nonostante i vari cambi di guida tecnica ad assaporare una sola volta la gioia della vittoria. Per i biancazzurri, si materializza infatti il tredicesimo k.o. su diciannove apparizioni di quella che, purtroppo, sembra davvero assumere le sembianze di una via crucis, resa ancora più amara dalla qualità espressa nel gioco a cui, però non ha fatto seguito adeguata concretezza, rendendo complicatissimo il cammino verso la salvezza.

Veemente la partenza dei padroni di casa, alla conclusione già al 2’ con Giovagnoli, sul cui tiro Santini fa buona guardia, quindi al 9’ con Sbarbati – che alza troppo la mira – ed al 13’ con Pierandrei che forse pecca di egoismo e viene fermato in scivolata al momento di battere a rete. Gli ospiti si fanno vedere per la prima volta al 20’ con Gubinelli, che servito da Magnanelli non trova il bersaglio. Nel finale di tempo il Fabriano trova il gol del vantaggio con Bezziccheri, che al 41’ trova Barzanti sulla sua strada, ma un minuto più tardi estrae dal cilindro una punizione da distanza siderale, calciata con violenza e parabola a scendere che sorprende l’estremo difensore dei padroni di casa e fa terminare la sfera all’angolo sulla sua sinistra. La palla buona del pareggio per il Marina arriva prima del duplice fischio, ma l’inzuccata di Sbarbati finisce sul fondo.

Il Marina non demorde e comincia il secondo tempo col piede giusto: al 50’ Sbarbati si libera in area e viene messo giù, ma sul rigore concesso dal direttore di gara la sua conclusione del dischetto centra il palo ed il punteggio non cambia. Cosa che accade una decina di minuti più tardi, con l’anticipo di Stortini che fa terminare il pallone alle spalle dell’incolpevole Santini e permette così ai biancazzurri di riequilibrare le sorti del match. Sollievo di breve durata, perché al 70’ il Fabriano torna avanti: punizione dal limite, sulla palla Bezziccheri chirurgico nel far passare la palla tra palo e ultimo uomo della barriera. Doccia fredda e tutto da rifare, ma a parte il bolide di Maiorano al 77’ parato da Santini, c’è più Fabriano nei minuti conclusivi che non Marina. Il solito Bezziccheri e poi Barilaro provano a mettere in sicurezza il risultato, senza riuscirci, ma i tre punti prendono comunque la via dei “cartai”.

Il Tabellino:

MARINA-FABRIANO CERRETO 1-2 (0-1 p.t.)

MARINA: Barzanti, Cucinella, Maiorano, Vinacri, Giovagnoli, Candolfi (79’ N. Gabrielli), Testoni (81’ Catalani), Gregorini, Pierandrei (86’ Bugatti), Brugiapaglia (64’ Piermattei), Sbarbati. All. Fenucci

FABRIANO CERRETO: Santini, Stortini, Crescentini (55’ Carnevali), Nunzi, Lucarino, Lispi, Barilaro, Carmenati (60’ M. Gabrielli), Gubinelli, Magnanelli (73’ Capristo), Bezziccheri (90’ Grezzana). All. Destro

ARBITRO: Gallo (BO)

ASSISTENTI: Serenellini (AN), Giacomucci (PU)

RETI: 42’ Bezziccheri, 61’ aut. Stortini, 70’ Bezziccheri