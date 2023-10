Il guizzo di Kukic ammutolisce il "Carotti": Jesina ancora sconfitta

Dopo i passi falsi contro il Montecchio (in coppa e campionato), la squadra leoncella va nuovamente al tappeto: decisivo il gol incassato in mischia nei minuti finali, che ha permesso al Montegranaro di prendere l'intera posta in palio