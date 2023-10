Finalmente Osimana: Alessandroni regala la prima vittoria in campionato

L’Osimana coglie il primo successo stagionale per 1-0 contro l’Azzurra Colli, in una partita tra due squadre che erano alla ricerca di punti. È Alessandroni a decidere il match al 75’ con una girata di destro che batte l’estremo difensore avversario. Un altro risultato positivo in questo avvio di stagione per i “senza testa”, che cercano così di riprendere a scalare posizioni di classifica. Una vittoria importante per il morale e la classifica in vista dei prossimi appuntamenti dei ragazzi giallorossi, che possono festeggiare davanti ai propri supporters. Osimana che parte forte con Tittarelli che al 6’ sfrutta un lancio ma il suo tiro è alto. Azzurra Colli ispirata sulla fascia sinistra, con Rossi che dal limite dell’area spedisce la sfera sopra la traversa. Altro squillo degli ospiti al 18’ con Vallorani dall’out di sinistra che smarca con un passaggio defilato Filiaggi, il quale anticipa tutti ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Partita che si regge a ritmi bassi con le due squadre che guardano più alla fase difensiva: Tittarelli al 36’ scalda i guanti a Castelletti con un tiro centrale. Prima frazione che si conclude a reti bianche, Osimana che prova a fare la partita ma davanti trova un Azzurra Colli compatta dietro e pronta a ripartire in contropiede.

Secondo tempo con le due squadre che cercano di sbloccare il risultato: all’alba della frazione è Buonaventura che non trova la sfera da ottima posizione da dentro l’area piccola, nell’azione successiva è Rossi che impensierisce Santarelli con un rasoterra dal limite dell’area, palla in angolo. Al 60′ primo vero pericolo nella porta ospite; fa tutto Alessandroni che dalla sinistra si invola saltando un avversario, bravo il portiere a deviare, nella respinta è Mosquera a non inquadrare la porta da buona posizione. Secondo tempo a tinte giallorosse con Triana al 65’ che dalla destra si incunea dentro l’area di rigore, con un grande riflesso di Castelletti a negargli la gioia del gol. Al 75’ l’Osimana passa in vantaggio col migliore dei suoi, ovvero Alessandroni, che spezza l’equilibrio con una bella girata di destro. Entrambe le squadre si apprestano a fare dei cambi, con Pasquini che prende il posto dell’ammonito Tittarelli: proprio il nuovo entrato sfiora il gol al minuto 85 grazie ad una bella triangolazione con Triana, il suo tiro da l’illusione del gol ma finisce sull’esterno della rete. Azzurra Colli che sfiora il pari con Filiaggi adue giri di lancette più tardi, assistito dal neo entrato Clementi ma il suo tiro finisce a lato di poco. L’Osimana regge bene l’urto e si porta a casa una vittoria di carattere che rappresenta il primo successo di questo nuovo campionato.

Il Tabellino:

OSIMANA-AZZURRA COLLI 1-0 (0-0 p.t.)

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Calvigioni, Micucci (84’ Patrizi), Labriola, Triana, Bambozzi, Tittarelli (84’ Pasquini), Buonaventura, Alessandroni (75’ Borgese). All. Senigagliesi

ATLETICO AZZURRA COLLI: Castelletti, Spadoni (75’ Zira), Vallorani, Sosi, Filipponi, Aliffi (74’ Crementi), Fazzini, Rossi, Filiaggi, Russo (60’ Traversa), Cancrini (60’ Gabrielli). All. Stallone

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: Caporaletti (MC), Bellagamba (MC)

RETE: 75’ Alessandroni