Il Castelfidardo fa visita al Fossombrone, sognando lo sgambetto

Il Castelfidardo a caccia dell’immediato riscatto. I fidardensi, dopo la sconfitta contro il Marina, vogliono riprendere a correre in classifica per riuscire a staccare il “gruppone” dei play-out. La prossima trasferta vedrà i ragazzi di mister Marco Giuliodori alle prese con il Fossombrone, terza forza della competizione. Un avversario di livello per i fisarmonicisti, reduce da tre pareggi consecutivi ma in serie positiva da ben 12 turni, ancora imbattuto tra le mura amiche del “Comunale”. Numeri importanti per la compagine di mister Michele Fucili, ma in casa biancoverde è forte la voglia di rivalsa e la determinazione nel cercare di perseguire l’obiettivo di inizio stagione ovvero la salvezza.

«Affrontiamo una squadra che dall’inizio del campionato staziona nelle zone alte della classifica – dice il centrocampista del Castelfidardo, Nicholas Fermani – e stanno anche attraversando un bel periodo come testimoniato dai risultati che hanno ottenuto. Noi arriviamo all’appuntamento dopo esserci allenati bene, con la consapevolezza che lo scivolone di domenica scorsa contro il Marina ci impone di andare a recuperare quei tre punti persi: sicuramente nell’ultimo periodo c’è stata una crescita, che si rispecchia anche nei passi in avanti in classifica, ma per l’obiettivo che dobbiamo tagliare non è ancora sufficiente».

«Ci presenteremo a Fossombrone desiderosi di riscatto – commenta il tecnico dei biancoverdi, Marco Giuliodori – anche se ci troveremo davanti una squadra compatta, organizzata e ben allenata. Il Fossombrone ha la miglior difesa del campionato, ha qualità in ogni reparto, quindi per portare a casa un risultato positivo sarà necessaria una prestazione praticamente senza sbavature. In settimana abbiamo lavorato molto sull’aspetto mentale, per far sì che la battuta d’arresto col Marina non lasciasse strascichi. D’altronde, ce lo impone questa Eccellenza, i cui ritmi non danno modo di soffermarsi né sulle sconfitte, né sulle vittorie».