Il Fossombrone fa 13 con Germinale, Castelfidardo a secco

Un Castelfidardo volitivo e tenace si arrende di misura in casa della Forsempronese per 1-0. Una sconfitta arrivata a 15 minuti dal termine della sfida, con i padroni di casa che confermano l’ottimo trend positivo mentre per i fidardensi arriva il secondo stop consecutivo. Avvio di match “di studio” tra le due compagini con il campo reso pesante dalla pioggia che non agevola le giocate. Germinale prova ad accendersi senza successo e così il match scorre inizialmente senza sussulti; da rimarcare l’infortunio della guardalinee Fetai al 24’ con il subentro di due dirigenti per parte a fungere da segnalinee. I fisarmonicisti si fanno vedere al 25’ con un’insidiosa conclusione di Guella che chiama Marcatognini all’intervento. Proteste per i padroni di casa al 37’ per un atterramento di Conti in area biancoverde ma l’arbitro lascia correre. Finale equilibrato ma l’equilibrio non si spezza e si va al riposo lungo sullo 0-0.

Avvio di ripresa con i padroni di casa che cercano di aumentare i giri del motore, anche se i biancoverdi tengono bene il campo. Germinale, sempre il più pericoloso dei suoi, prima si vede annullare una rete al 55’ per fuorigioco, poi al 65’ non trova la porta da buona posizione. Sull’azione seguente questa volta è il Castelfidardo a protestare per un atterramento di Pasquini in area locale, ma anche in questo caso il signor Pasqualini lascia correre. L’equilibrio si spezza al 75’ quando Battisti con un tiro-cross inventa una parabola beffarda su cui David non può nulla e Germinale da due passi ribadisce in rete. I ragazzi di mister Marco Giuliodori cercano di pervenire al pari ma senza successo e i locali conquistano così il bottino pieno.

Il Tabellino:

FORSEMPRONESE-CASTELFIDARDO 1-0 (0-0 p.t.)

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Camilloni, Mea (70’ E. Pandolfi), L. Pandolfi (65’ Procacci), Urso (70’ Spaccazocchi), Riggioni, Pagliari, Conti, Germinale (86’ Rosetti), Bucchi, Battisti (91’ Palazzi). All. Fucili

CASTELFIDARDO: David, Bandanera (47’ De Min), Fabbri, Galli (77’ Testa), Fabiani, Ruiz, Guella, Fermani (83’ Francesconi), Goma (65’ Pasquini), Cognigni (83’ Suarato), Kurti. All. Giuliodori

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Fetai (MC), Sannucci (MC)

RETE: 75’ Germinale