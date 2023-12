Un'inzuccata di Marino decide il big match, i Portuali cadono a Fabriano

Fabriano Cerreto cinico con la capocciata di Marino, Portuali Dorica sconfitti e arrabbiati per un paio di rigori, uno solare, non concesso dalla terna arbitrale. La partita di cartello della quattordicesima giornata va in scena al comunale “Aghetoni” tra due delle formazioni più in palla del Girone A di Promozione. La spuntano i locali, che allungano a dodici la sequenza di risultati utili consecutivi, avvicinandosi alle vetta – distante una lunghezza – ancora occupata dai “Dockers”, che però sono raggiunti dal Sant’Orso corsaro a Chiaravalle contro la Biagio Nazzaro.

Tiranti porta in panchina i nuovi arrivati Bezziccheri e Rango e affida il reparto avanzato a Ciacci, sostenuto da Tizi. Ceccarelli si ritrova a reinventare il centrocampo, complice le assenze di Mascambruni (infortunato) e Sassaroli (squalificato) e schiera Rinaldi vertice basso, adattando Candolfi nei due interni. Dopo una fase iniziale in cui le squadre si prendono le misure, i cartai la sbloccano al 17’ con l'inzuccata di Marino, dopo il corner di Tizi. I Portuali reagiscono al 27’ e si propongono avanti con Rinaldi, che recupera un bel pallone e lancia Lazzarini: dribbling, tiro, parata sicura dell'esperto Spitoni. La gara non decolla mai di ritmo nei primi 45 ed eccetto un paio di mischie per parte sui calci piazzati non si registrano altre situazioni degne di nota.

Nella ripresa Ceccarelli ci prova con gli inserimenti di Gioacchini e Marzioni, ma la prima chance è per il Fabriano al 64’, con Tavoni bravo a murare il tiro di Bezziccheri e il successivo tap-in di Rango, seppure in fuorigioco. Ancora da corner i cartai tentano il bis con Marino, la palla sorvola abbondantemente la sbarra. I Portuali, di grinta, cercano il pari: al 71’ affondano con Tonini sulla sinistra, cross respinto vistosamente con una mano da un difensore, ma Negusanti ben appostato sorvola, scatenando le protesta vibranti dei Portuali. Il discorso si ripete al fotofinish, sul contatto sospetto Lispi-Gioacchini che il fischietto pesarese punisce concedendo possesso alla difesa. Non c'è più tempo: vince il Fabriano, al termine di un confronto tutt'altro che palpitante ma comunque molto equilibrato.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO-PORTUALI ANCONA 1-0 (1-0 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Barilaro, Crescentini, Cicci, Marino, Stortini, Tizi (55’ Bezziccheri), Carnevali (73’ Poeta), Ciacci (88’ Lispi), Carmenati (60’ Rango), Corazzi. All. Tiranti

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi (67’ Sbrolla), Savini, Santoni (88’ Giampaoletti), De Marco, Candolfi, Pascali (52’ Gioacchini), Lazzarini (80’ Polenta), Piermattei (55’ Marzioni). All. Ceccarelli

ARBITRO: Negusanti (PU)

ASSISTENTI: Cordella (PU), Micheli (Jesi)

RETE: 17’ Marino