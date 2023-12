Portuali, primo posto e così sia. Ceccarelli: «Piedi per terra, pensiamo a chiudere bene dicembre»

Primo posto con oltre un mese e mezzo di imbattibilità (solo due sconfitte di misura in campionato con Fermignanese e Valfoglia), con 23 reti miglior attacco del girone e secondo di tutta la Promozione – al vertice c’è la Vigor Castelfidardo capolista del girone B con due gol in più – e tre punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice S.Orso, che a 180 minuti dalla chiusura del girone di andata permette di candidarsi al simbolico titolo di campione d’inverno. Sono i numeri a consacrare i Portuali Dorica Ancona, club dorico che da anni ormai riveste un ruolo di primo piano nella categoria, e studia per diventare ancora più grande. Il profilo resta...basso, come precisato dal tecnico dei “Dockers”, Stefano Ceccarelli, ma indubbiamente l’andamento del torneo consente di prendere in esame l’eventualità di alzare l’asticella delle ambizioni.

«Ci sono sempre i 40 punti che abbiamo individuato come traguardo da raggiungere il prima possibile – commenta il tecnico della squadra anconetana – però è chiaro che bisognerà attendere gli sviluppi del torneo per capire quale potrebbe essere la nostra corretta collocazione. Al momento la classifica ci dice che siamo lassù, ma anche che ci sono dieci squadre in dieci punti, a riprova di quell’incertezza che si era pronosticata alla vigilia. Bastano un paio di partite storte e si torna in bagarre: d’altronde, i match disputati in questo girone di andata ci hanno fatto comprendere che non ci sono squadre più forti di noi, ma nemmeno squadre più deboli tranne forse qualche piccola eccezione, al punto che per avere questa continuità di risultati bisogna esprimersi sempre al massimo senza fare caso alla classifica dell’avversario. Lo scivolone, insomma, è sempre dietro l’angolo, se non si approccia all’incontro bene e se non si esprime qualità nella prestazione».

Da una parte l’equilibrio, anche tecnico, che caratterizza il torneo, dall’altra il ritmo tenuto dai Portuali la cui andatura sta inevitabilmente facendo...selezione nella corsa per le posizioni di testa. Che non è correlato solo alle doti calcistiche dei singoli elementi del roster. «Penso che un ruolo importante lo stia giocando il fatto che lo zoccolo duro del gruppo abbia tre anni di esperienza alle spalle – dice Ceccarelli – e quindi i ragazzi si conoscono, sanno come aiutarsi a vicenda nelle difficoltà. E’ una rosa che ha tanto carattere e determinazione, e questo ha un peso, specie se a fare la differenza in una partita ma più in generale in un torneo lungo sono i dettagli».

Due gare prima della sosta natalizia, un doppio impegno con Fabriano e MondolfoMarotta che farà calare il sipario sulla prima parte di regular season. Niente tabelle di marcia per i Portuali: si pensa una partita per volta, cercando di allungare la striscia di risultati positivi. «Ci piacerebbe chiudere bene dicembre – conferma il mister dei “Dockers” – per poi cominciare a ragionare sul girone di ritorno, senza assilli o pressioni per quel primo posto che abbiamo conquistato. Di certo, la prossima partita col Fabriano sarà indicativa. Ci troviamo di fronte una formazione costruita per fare molto bene, in un gran momento di forma e fiducia (undici risultati consecutivi, dopo i k.o. nelle prime due giornate con S.Orso e Barbara Monserra ndr): è un test importante, a cui ci stiamo preparando tranquilli, ma con la consapevolezza che potrà farci capire un pochino di più chi siamo e quanto distante potremo arrivare».