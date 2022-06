Fabriano, fumata bianca: il nuovo tecnico è Francesco Farsi

Il Fabriano Cerreto comunica che Francesco Farsi è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossonera. Francesco Farsi, classe 1969, è nato a Perugia ed ha sempre allenato nella sua regione natale, l’Umbria. Quattro ottime annate nel Ventinella, con la vittoria di un campionato Promozione, una coppa di Eccellenza e la finale nella stagione 2016-17, valgono la chiamata del Cannara. In un biennio trascina i rossoblù ad una promozione nel campionato di Eccellenza ed una Serie D 2018-19 terminata al decimo posto. Due stagioni (di cui una fortemente condizionata dal Covid-19) al Castiglione del Lago (Eccellenza) e l’ultima al Lama, conclusa con un esonero lo scorso marzo nonostante il secondo posto in classifica.

«Sono davvero felice per la chiamata della società biancorossonera: è un onore per me intraprendere questa esperienza fuori dalla mia regione – commenta il neo tecnico del Fabriano Cerreto - ed è la testimonianza dei buoni risultati raggiunti nelle ultime stagioni. Quando una piazza storica punto di riferimento a livello calcistico come Fabriano chiama, è impossibile dire di no. E’ stata una chiamata tanto inaspettata quanto piacevole. Il mio obiettivo è riportare la società dove penso meriti. Sarà un campionato molto tosto, ma vogliamo stare nelle alte sfere di classifica. Servirà una campagna acquisti all’altezza ed è per questo che siamo già al lavoro».