Fabriano Cerreto, risolto il rapporto con Gianluca Giacometti

Si separano le strade del Fabriano Cerreto e di mister Gianluca Giacometti. La società, mediante una nota ufficiale, rende noto che si è risolto, nella giornata di ieri, il rapporto con Gianluca Giacometti, “a cui vanno – si legge nel comunicato - i nostri sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi, per l'impegno profuso dal primo all'ultimo minuto sulla panchina biancorossonera e per aver condotto il Fabriano Cerreto alla salvezza diretta in questa stagione”.

Gianluca Giacometti aveva assunto l’incarico di guida tecnica del Fabriano a dicembre del 2021, dopo la decisione di Simone Pazzaglia di passare la mano, rassegnando irrevocabilmente le dimissioni a seguito del passo falso interno contro l’Urbino nella tredicesima giornata. L’arrivo dell’allenatore fabrianese, tornato a sedere sulla panchina della squadra della sua città a distanza di dieci anni dall’ultima esperienza nel campionato di Promozione 2011/12, ha coinciso con una grande rimonta, fino alla conquista della salvezza. La permanenza nella categoria è arrivata in occasione della giornata conclusiva, grazie ai 41 punti accumulati, ben 33 dei quali presi nelle ultime venti uscite.

La società rende noto che nelle prossime ore verrà ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la stagione 2022-23.