Il Montefano torna a vincere in trasferta, Fabriano rassegnato ai play-out

Il blitz dell’Aghetoni allunga la serie positiva del Montefano, che con l’ottavo risultato utile consecutivo resta in orbita primo posto e soprattutto torna di nuovo a vincere in trasferta. (l’ultimo en-plein risaliva infatti a inizio ottobre, nel 3-2 di Porto Sant’Elpidio). Successo autoritario quello dei viola, frutto di una prova che ha rimarcato il gap qualitativo tra gli ospiti ed un Fabriano Cerreto che ha prodotto poco, e continua ad osservare con comprensibile preoccupazione la graduatoria, rassegnato ormai all’idea che la salvezza dovrà per forza passare dalla lotteria dei play-out.

Il Montefano parte forte, e già al 4’ sfiora il vantaggio con la punizione dal limite di Monaco che si stampa sulla traversa piena, mentre al 17’ Palmucci imbecca Bonacci che si infila in area e calcia ad incrociare, murato in angolo, sugli sviluppi del quale lo stesso Palmucci sul secondo palo colpisce l’esterno della rete. I padroni di casa rispondono al 36′ con il colpo di testa di Carnevali su azione di corner che finisce fuori di poco. Il Montefano capitalizza la pressione sbloccando il punteggio al 38’: da Alla per Bonacci, cross in area per il tiro di Dell’Aquila respinto, ma sulla sfera si avventa Guzzini che da due passi mette dentro per l’1-0 con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa la formazione di mister Mariani pigia con decisione il piede sul pedale del gas per mettere al sicuro il risultato. Si comincia al 52’ con Palmucci che su assistenza di Moschetta non inquadra la porta, subito dopo è la volta di Guzzini e palla ancora sul fondo, quindi è Dell’Aquila a cercare fortuna ma alza troppo la mira, infine ancora Guzzini ma Bruni fa buona guardia. Il Montefano, in controllo, riesce solo nel finale a chiudere i conti: palla di Morazzini per Bonacci il cui diagonale finisce in fondo al sacco per il 2-0. Ultime note di cronaca sul tiro centrale di Dell’Aquila e la punizione di Bezziccheri fuori bersaglio.

Il Tabellino:

FABRIANO CERRETO-MONTEFANO 0-2 (0-1 p.t.)

FABRIANO CERRETO: Bruni, Lucarino (54’ Nunzi), Lispi, Carnevali, Barilaro (82’ Paoletti), Gabrielli, Grezzana, Carmenati (58’ Gubinelli), Mulas (78’ Franconi), Capristo (84’ Federici), Bezziccheri. All. Destro

MONTEFANO: Bentivogli, Morazzini, Monaco, Moschetta, De Luca, Sindic, Alla (86’ Camilloni), Guzzini (64’ Candidi), Palmucci (74’ Postacchini), Latini (8’ Dell’Aquila, 89’ Stampella), Bonacci. All. Mariani

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Aureli (San Benedetto del Tronto), Cerca (Jesi)

RETI: 38’ Guzzini, 85’ Bonacci