L'Azzurra Colli è puntuale: Jallow e Ciabuschi a segno nel 2-0 al Fabriano

Dopo due sconfitte consecutive, l’Atletico Azzurra Colli torna al successo riagganciando la zona play-off. Gara senza storia quella contro il Fabriano Cerreto, in cui i padroni di casa hanno messo sul piatto concretezza e qualità evadendo la pratica con un gol per tempo. La squadra di Stallone domina fin dai primi minuti con uno schieramento offensivo improntato sul 4-2-4, e si fa viva per la prima volta dalle parti di Santini al 14’ con Jallow, che dalla sinistra si accentra e calcia a giro sul secondo palo facendo però terminare la sfera sopra il montante. Ancora Colli con Gesuè che al termine di una bella triangolazione arriva al tiro da posizione favorevole, ma spreca clamorosamente. Dopo il tentativo di Fazzini alla mezz’ora, che alza troppo la mira su centro di Romanazzo, al 44’ arriva il gol: azione di Del Marro che verticalizza con grande qualità per Jallow che dribbla il suo avversario e timbra il primo gol nel torneo.

Dopo l’intervallo, il Fabriano Cerreto prova ad alzare il baricentro, ed al 58’ sfiora il pari con l’iniziativa del sempre temibile Bezziccheri: l’attaccante dei cartai sorprende Scartozzi ma non Aliffi il quale ci mette una pezza di testa evitando l’1-1. L’Azzurra Colli si copre con ordine e riparte alla ricerca del raddoppio: Albanesi neo entrato con alcune giocate di qualità porta avanti la squadra ma Del Marro prima e Cancrini poi non concretizzano. Al minuto 80 si materializza il gol che chiude la contesa: Ciabuschi scappa via in velocità ai due centrali e infila sul primo palo il pallone che certifica il nono centro stagionale. Ancora Albanesi sfiora il terzo col con una giocata strepitosa, mettendo in mezzo per Del Marro anticipato al momento di scoccare il tiro. La gara termina così sul 2-0 con il Fabriano che chiuderà in dieci per il rosso a Stortini in pieno recupero.

Il Tabellino:

AZZURRA COLLI-FABRIANO CERRETO 2-0 (1-0 p.t.)

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Paniconi, Acciarri, Aliffi, Filipponi, Del Marro, Jallow (58’ Cancrini), Fazzini, Ciabuschi (88’ Zadro), Gesuè (91’ Spadoni), Romanazzo (71’ Albanesi). All. Stallone

FABRIANO CERRETO: Santini (61’ Bruni), Stortini, Carnevali, Nunzi (78’ Paoletti), Lucarini, Lispi, Gubinelli (61’ Carmenati), Gabrielli (46’ Grezzana), Bezziccheri, Magnanelli (87’ Santinelli) Capristo. All. Destro.

ARBITRO: Shura (Jesi)

ASSISTENTI: Ielo (PU), Bilò (AN)

RETI: 44’ Jallow, 81’ Ciabuschi