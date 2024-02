Alla capolista Fabriano basta Cicci, Castelfrettese ancora sconfitta

Rispetta il pronostico il Fabriano Cerreto che capitalizza un episodio da palla inattiva e resta in vetta. Rimane ancora a digiuno la Castelfrettese, a cui non basta la buona volontà per stoppare la capolista e muovere la classifica. Il mister biancorosso Carta propone a centrocampo Rango, al rientro da titolare dopo due mesi ai box per infortunio, e schiera il classe 2003 Sampaolesi in difesa. In attacco la vivacità del classe 2005 Ginesi supporta la fisicità di Rocchi. Torna in panchina dopo la squalifica l’esperto Tiranti che ritrova Cicci nella zona nevralgica e lascia in panchina Tizi, affidando il peso offensivo a Bezziccheri e capitan Zuppardo con il classe 2004 Carnevali a sostegno.

Il primo tentativo della leader arriva dalla punizione di Bezziccheri che sfiora il palo. Lo stesso attaccante insidia Tomba in girata su invito di Francesconi. Sblocca il risultato la solita incursione del centrocampista col vizio del gol Cicci che anticipa tutti di testa sugli sviluppi di una lunga rimessa laterale di Barilaro. Nella ripresa la Castelfrettese attacca con continuità, ma non incide. L’opportunità più nitida capita al neoentrato Beta, anticipato al momento della conclusione. In contropiede Tizi potrebbe raddoppiare, ma Lucchetti salva in scivolata sulla riga di porta. Nel finale si accende una mischia in area cartaia, ma nessun giocatore biancorosso è pronto alla deviazione vincente da due passi. Il Fabriano Cerreto inanella il diciottesimo risultato utile consecutivo e continua a guardare tutti dall’alto con la gara contro il Barbara Monserra da recuperare. La Castelfrettese allunga a undici partite il digiuno e non si risolleva dalle sabbie mobili.

Il Tabellino:

CASTELFRETTESE-FABRIANO CERRETO 0-1 (0- 1 p.t.)

CASTELFRETTESE: Tomba, Lucchetti, Bartolini (55’ Capitani), R. Rango (55’ Brunori), Sampaolesi, Simone (68’ Beta), Mazzarini, Zannini (76’ Mechri), Rocchi, Palazzi, Ginesi (68’ Scortechini). All. Carta

FABRIANO CERRETO: Spitoni, Barilaro, Crescentini, Francesconi, Marino, Stortini, Bezziccheri (72’ Tizi), Gramaccia, Zuppardo, Carnevali, Cicci (81’ Corazzi). All. Tiranti

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), De Marino (PU)

RETE: 38’ Cicci