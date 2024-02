Castelfrettese, crisi senza fine: al "Fioretti" il Villa San Martino vince in rimonta

Continua a volare il Villa San Martino, alla quinta vittoria nelle ultime otto giornate, che vede la salvezza più vicina. Perde uno scontro diretto vitale la Castelfrettese, a cui non basta l’illusorio vantaggio nei minuti iniziali. Adesso l’ultimo posto è dietro l’angolo per i Frogs che hanno totalizzato solo 5 punti nelle ultime 13 giornate, senza l’ombra di una vittoria. Privo dell’infortunato Mechri, il trainer biancorosso Carta ripropone Brunori a centrocampo insieme a Palazzi e Rango affidando al classe 2004 Piancatelli il compito di rifornire Beta, di nuovo titolare. Fronteggia le pesanti defezioni degli esperti Paoli e Messina oltre che del giovane Ascani il tecnico dei rossoverdi Pompei che adatta Righi in mediana lanciando il classe 2005 Giannelli al centro dell’attacco con Marinelli, Lucio Tartaglia e Balleroni a sostegno. In totale sono cinque i fuoriquota e tre i classe 2002 in campo dal primo minuto tra i pesaresi.

Dopo il penalty reclamato da Beta, la Castelfrettese passa subito col centrocampista Brunori che fulmina Azzolini di sinistro sugli sviluppi della lunga rimessa laterale di Lucchetti. Il raddoppio è negato da Azzolini sul destro dal limite di Rango. Il match cambia a inizio ripresa, quando il Villa San Martino si rialza con l’inserimento di Ugolini che infila Tomba. Ci prova anche il neoentrato Pasini con una conclusione dalla distanza neutralizzata da Tomba. Il sorpasso è autografato dal classe 2005 Giannelli in ripartenza. Nel finale l’arbitro Cacchiarelli chiude di nuovo gli occhi sul contatto tra Azzolini e un attaccante locale. Per i biancorossi è notte fonda.

Il Tabellino:

CASTELFRETTESE-VILLA SAN MARTINO 1-2 (1-0 p.t.)

CASTELFRETTESE: Tomba, Lucchetti, Bartolini (75’ Capitani), Rango (57’ Rocchi), Sampaolesi, Simone (79’ Ginesi), Mazzarini, Brunori (75’ Zannini), Piancatelli (68’ Mosciatti), Palazzi, Beta. All. Carta

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Fabbri, Bonci, Righi, Cecchini, Montanari, Balleroni, Ugolini (70’ Pasini), Giannelli (79’ Piccioni), L. Tartaglia, Marinelli (70’ Pascucci). All. Pompei

ARBITRO: Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Pastori (Jesi)

RETI: 11’ Brunori, 51’ Ugolini, 78’ Giannelli