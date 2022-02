Volti nuovi a Castelfidardo: ecco Fioravanti ed il d.t. Massimi

Novità in casa Castelfidardo. La società fidardense ha un nuovo direttore tecnico, si tratta di Massimiliano Massimi già operativo in casa biancoverde. Il neo dt, un passato da calciatore, ha già cominciato a mettere la propria esperienza al servizio del sodalizio, individuando quelle che sono al momento le priorità da soddisfare nel breve termine. «Sono arrivato a stagione in corso – commenta Massimi – ed abbiamo una situazione di classifica non ottimale al momento. Stiamo lavorando per intervenire sul mercato per poter avere una rosa all’altezza della situazione e cogliere la salvezza. Entro il 10 febbraio si chiude la sessione di mercato straordinaria e metteremo a segno alcuni innesti, poi avremo anche ulteriore tempo per valutare alcune situazioni dal mercato degli svincolati».

E proprio per garantire ulteriori soluzioni e maggiore qualità nell’organico a disposizione dello staff tecnico, la società comunica di aver perfezionato l’ingaggio di Manuel Fioravanti, centrocampista centrale classe 2000 nativo di Roma. Cresciuto nel settore giovanile della Viterbese, ha militato nella sua carriera con Ronciglione, Atletico Lazio, TN Florida, Juve Stabia e in questa stagione con il Messina, in serie D, con cui si è messo in mostra. Il giocatore si è già regolarmente allenato con la squadra.