Castelfidardo, al "Mancini" primo match point salvezza contro il Fabriano

Come ai play-out, ma per non andare ai play-out. Situazione singolare quella che si vive in casa Castelfidardo, con i biancoverdi che saranno chiamati ad incamerare l’intera posta in palio per festeggiare la matematica salvezza in Eccellenza, e non rimandare allo spareggio il verdetto legato alla permanenza nella categoria. E l’avversario nel turno conclusivo di regular season è proprio quel Fabriano Cerreto che, anche solo in caso di pareggio, romperebbe le uova nel paniere ai fidardensi, obbligandoli a tornare di nuovo in campo il 14 maggio ancora al “Mancini”, nel replay di quest’ultima di campionato. Dove, però, alla formazione di mister Giuliodori basterebbe anche un pari – in virtù della miglior classifica maturata – per tagliare il traguardo salvezza e contestualmente condannare i “cartai” alla retrocessione in Promozione. Il Fabriano, di certo, è alle prese con un momento particolarmente delicato: non vince da inizio febbraio ed è reduce da cinque sconfitte consecutive, maturate segnando appena due reti. Ciononostante, in casa Castelfidardo si approccerà con la massima attenzione a questa sfida che vale l’intera stagione.

«Questa è un’opportunità importante per noi – commenta Marko Ristovski – perché con un successo otterremmo la salvezza, il nostro obiettivo. Mi aspetto un match in cui dovremo cercare la vittoria in ogni momento di gioco, tenendo sempre alta la concentrazione nel corso della gara. Abbiamo disputato nel corso della stagione partite di questo tipo e credo nella squadra. Sono convinto che il pubblico ci darà una mano come sempre per riuscire a raggiungere l’obiettivo». «Sinceramente, speravo di arrivare alla fine con l’opportunità di salvarci direttamente – commenta il tecnico del Castelfidardo, Marco Giuliodori – è stata una lunga rincorsa, dopo una partenza ad handicap, che ora mette tutto nelle nostre mani. Affronteremo un Fabriano che al di là della posizione di classifica ha giocatori importanti per l’Eccellenza, guidata da un allenatore che ha sempre lavorato in categorie superiori. Questo ci deve far capire che sarà fondamentale tenere alta l’attenzione, e restare focalizzati sull’obiettivo senza lasciarci distrarre dall’andamento delle ultime partite e dell’attuale posizione di classifica».