Il Castelfidardo resiste in nove e strappa un punto alla capolista Atletico Ascoli

Il Castelfidardo impatta per 1-1 in casa dell’Atletico Ascoli, dopo un match tirato e combattuto, e tiene aperte le speranze di salvezza diretta. I fidardensi resistono al cospetto della prima della classe e potranno sfruttare tra due settimane nell’ultima sfida di campionato, in casa, contro il Fabriano Cerreto, la possibilità di cogliere la salvezza diretta in caso di vittoria sui cartai. Primo tempo appannaggio dei padroni di casa che partono meglio, contro un Castelfidardo timoroso. Al minuto 8 Fabbri salva sulla linea un gol che sembrava già fatto dell’ex Minnozzi, e il pressing bianconero viene premiato al 28’ con Gabrielli che indovina il tap-in vincente da azione di corner. Gli uomini di mister Pirozzi cercano il raddoppio senza successo e il primo tempo si chiude sull’1-0.

Nel secondo tempo i ragazzi di mister Marco Giuliodori tornano dagli spogliatoi con un piglio battagliero e tengono bene il campo. Episodio chiave al 55’ quando vengono espulsi, su segnalazione del guardalinee, Minnozzi e Ruiz dopo un contatto in cui finiscono entrambi a terra. I fisarmonicisti ci credono e al 65’ arrivano al pari con la zuccata vincente di Ristovski. La gioia però dura poco perché i biancoverdi rimangono in nove per l’espulsione da ultimo uomo di Bandanera, per fallo su Di Ruocco. I fidardensi si riorganizzano in difesa e tengono botta, con David provvidenziale su Esposito e Filiaggi. Proprio Filiaggi sfiora il vantaggio ma è la traversa a dirgli di no. Il pari rimane fino alla fine e per il Castelfidardo è un punto prezioso.

Il Tabellino:

ATLETICO ASCOLI-CASTELFIDARDO 1- 1 ( 1 -0 p.t.)

ATLETICO ASCOLI: Battistelli, Marucci, Sabatini, Lanza, Gabrielli, Felicetti (77’ Filiaggi), Di Ruocco, Esposito (89’ Ambanelli), Di Matteo (77’ Cicconi), Minnozzi, Vechiarello. All. Pirozzi

CASTELFIDARDO: David, Coppi, Fabbri, Francesconi (62’ Bandanera), Fabiani, Ruiz, Guella, Fermani (84’ Crescenzi), Braconi (89’ Goma), Ristovski (72’ De Min), Cognigni. All. Giuliodori

ARBITRO: Di Palma (Cassino)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Gasparri (PU)

RETI: 28’ Gabrielli, 65’ Ristovski