La Biagio corre ai ripari: difesa puntellata con Mozzoni ed Ortolani

Il mercato invernale della Biagio Nazzaro si apre con un partenza e due arrivi alla corte di mister Pazzaglia. La società chiaravallese ha infatti comunicato la risoluzione dell’accordo con Andrea Moriconi, che conclude la sua esperienza in maglia rossoblù con sette presenze in stagione. Contestualmente, il club ha reso noto il perfezionamento di altre due operazioni: ad indossare la casacca biagiotta saranno due difensori, Daniele Mozzoni e Mattia Ortolani. Il primo, classe 1989, proviene dal Porto S. Elpidio ma ha nel suo vissuto calcistico parecchia Serie D alle spalle. Il secondo è un classe ‘91, che ha militato in diverse società del maceratese, tra cui Tolentino, Trodica e Corridonia, ma anche Castelfidardo e Camerano, ed arriva dal Chiesanuova. La deficitaria posizione di classifica impone in ogni caso un ulteriore rafforzamento della squadra, per cui sicuramente la rosa a disposizione di mister Pazzaglia si arricchirà di nuovi elementi.

Intanto, si accendono i riflettori per l’importante derby contro i Portuali Ancona, match che dovrà confermare l’inversione di marcia, cominciata per la Biagio con la preziosa affermazione casalinga contro il Valfoglia di domenica scorsa, la quale ha interrotto un prolungato digiuno di vittorie. Prendendo in esame i precedenti con la precedente società anconetana, poi rifondata dodici anni fa, il bilancio parla a favore della squadra chiaravallese, che in otto incroci è uscita sconfitta una sola volta, conquistando cinque vittorie e pareggiando due volte. Anche nella fila dei “Dockers” c’è fermento nelle trattative di questa finestra invernale di mercato. Il sodalizio dorico ha infatti annunciato il gradito ritorno di Mattia Lazzarini, proveniente dal Marina di Eccellenza, il quale ha già giocato con la maglia dei Dockers nella stagione 2019-2020, contribuendo alla vittoria del campionato di Prima Categoria, e nell’annata successiva in Promozione.