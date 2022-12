Promozione, il programma della tredicesima giornata

Scatta nel week-end la prima delle tre giornate in programma a dicembre, che traghetteranno il campionato verso la pausa invernale. Prosegue la caccia alla capolista Montecchio, reduce da un novembre a tinte più scure che chiare: i biancorossi sono chiamati a difendere la prima piazza sul campo di un Marzocca che al contrario nell’ultimo mese ha marciato a velocità da podio (tre vittorie ed un pareggio). In scia alla battistrada ci sono il MondolfoMarotta, atteso dalla Fermignanese ed i Portuali, che riceveranno una Biagio Nazzaro tornata al successo dopo diverse settimane e molto attiva sul mercato per potenziare la rosa a disposizione di mister Pazzaglia. Nella bagarre della zona play-off sono coinvolte anche l’Urbania, che deve sfruttare al meglio il turno casalingo contro il San Costanzo ultimo della classe, ed un Sant’Orso in evidente frenata – tre passi falsi nelle ultime quattro uscite – impegnato a Pesaro contro il Villa San Martino.

Nella zona centrale della graduatoria, interessante scontro a Barbara tra l’Ilario Lorenzini ed il Moie Vallesina, e soprattutto tra Vigor Castelfidardo e Cagliese: i padroni di casa hanno espugnato il campo della capolista Montecchio nello scorso turno, ed attendono la visita dei pesaresi in quello che sarà un antipasto della semifinale della Coppa di Categoria, che ha visto le due squadre eliminare rispettivamente Atletico MondolfoMarotta e Gabicce Gradara. Il quadro della tredicesima giornata del Girone A si completerà con il posticipo domenicale del Comunale di Rio Salso, con in campo i padroni di casa del Valfoglia opposti al Gabicce Gradara. Nel Girone B, una Passatempese rinfrancata dal successo interno col Monticelli, è invece di scena sul campo della Palmense, reduce dallo scivolone di Matelica ma ancora imbattuto tra le mura amiche, dove ha collezionato uno score di una vittoria e quattro pareggi. Di seguito il programma della partite:

GIRONE A:

sabato 3 dicembre, ore 14.30:

Ilario Lorenzini Barbara – Moie Vallesina

Fermignanese – Atletico MondolfoMarotta

Olimpia Marzocca – K Sport Montecchio

Portuali Ancona – Biagio Nazzaro

Villa San Martino – S.Orso

Urbania – San Costanzo

Vigor Castelfidardo - Cagliese

domenica 4 dicembre, ore 14.30:

Valfoglia – Gabicce Gradara

Riposa: Osimo Stazione

GIRONE B:

sabato 3 dicembre, ore 14.30:

Atletico Centobuchi – Potenza Picena

Aurora Treia – Cluentina

Casette Verdini – Trodica

Grottammare – Matelica

Monticelli – Monturano

Palmense – Passatempese

Monterubbianese – Futura 96 (ore 15)

domenica 4 dicembre, ore 15:

Civitanovese – Corridonia

Riposa: Castel di Lama