La Biagio respira a pieni polmoni: l'eterno Cavaliere abbatte il Valfoglia

Tre punti di puro ossigeno per i rossoblù, che con una grande prova di carattere e con la fortuna finalmente a credito hanno la meglio sul Valfoglia. Padroni di casa in piena emergenza in fatto di effettivi: Pazzaglia schiera un 5-3-2 tutt’altro che prudente, dando ad Agostinelli e Marasca la licenza di spingere; in avanti si rivede dall’inizio Simone Cavaliere, che troverà ancora il modo di essere determinante. L’inizio dei rossoblù è incoraggiante, ma è il Valfoglia a trovare subito l’occasionissima dopo dieci minuti: Diomede calcia dalla bandierina, Valler trova sotto misura la palla buona che spedisce alle spalle di Tomba, ma per sua sfortuna il pallone incoccia la parte bassa della traversa e schizza nuovamente in campo. La Biagio risponde al 16’ con una buona azione corale, che da Bellardinelli passa per Agostinelli, il cui pronto traversone cerca e trova la testa di Cavaliere: sembra fatta ma il colpo di reni di Magnani strozza l’urlo di gioia del pubblico di fede rossoblù.

Al 22’ l’infortunio di Domenichetti lancia nella mischia Rossini, che va a dare manforte al reparto arretrato. Ritmo intenso e buon fraseggio da ambo le parti, senza però eccessivi sussulti fino al 40’, minuto in cui Palazzi va via a Rossini e dall’out destro spinge a centro area un pallone velenoso su cui si avventa Tomba. Al 44’ calcio da fermo dai venticinque metri: conclusione insidiosa di Pieralisi deviata in angolo da Magnani. In pieno recupero Bartomioli non sfrutta a dovere una buona palla servitagli da Aiudi, concludendo debolmente in diagonale dopo un buon controllo palla. La ripresa si apre con il vantaggio chiaravallese, che giunge al 53’: Agostinelli calcia dalla bandierina, Petoku di testa indirizza verso il centro dell’area dove Cavaliere trova il colpo a effetto e in acrobatica rovesciata indirizza la palla nell’angolo basso alla destra del portiere, vanamente proteso in tuffo, timbrando la rete che si rivelerà decisiva ai fini del risultato.

Angelini cerca di raddrizzare la situazione operando diversi cambi, il Valfoglia prende le redini del centrocampo e avanza il baricentro alla ricerca del pareggio, ma la Biagio regge bene l’urto, concedendo pochissimo agli avanti ospiti. Sui piedi di Mosciatti passa anche la palla del raddoppio al minuto 85, ma dopo una veloce ripartenza il ragazzo riceve da Borocci ma tergiversa troppo, permettendo ai fogliensi l’affannoso recupero. Poco male, perché dopo tre minuti di recupero il triplice fischio di Fiermonte sancisce il ritorno ai tre punti. La vittoria, ma non solo quella, è tutta per il segretario Carlo Andreoni, al quale va l’affettuoso saluto di tutto il popolo rossoblù.

Il Tabellino:

BIAGIO NAZZARO – VALFOGLIA 1-0 (0-0 p.t.)

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Agostinelli, Marasca, Domenichetti (22’ Rossini), Brocani, Cecchetti, Bellardinelli (60’ Mosciatti), Petoku, Cavaliere, Borocci, Pieralisi (83’ Alessandroni). All. Pazzaglia

VALFOGLIA: Magnani, Aiudi (74’ Hika), Cenciarini, Pagnello (92’ Magi), Elazaj (86’ Galvani), Valler, Palazzi (62’ Ricciotti), Diomede, Bartomioli, Marcolini (62’ Carboni), Franciosi. All. Angelini

ARBITRO: Fieramonte (MC)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Dahou (Jesi)

RETE: 53’ Cavaliere