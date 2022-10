Finalmente Ancona: batte 2-1 la Fermana e riconquista il “Del Conero”

Serviva come il pane. Per classifica, morale e per i tanti tifosi che hanno popolato il “Del Conero”. E la vittoria è arrivata. Che non è definibile come “scacciacrisi” nell’accezione più completa del termine, visto che le criticità non avevano, ancora, fatto partire la sirena dell’allarme, ma che comunque riporta serenità in un ambiente atteso ora da una doppia trasferta delicata. Si è materializzata nel derby contro la Fermana, match sentito che incrementa la soddisfazione per i tre punti messi in cassaforte, buoni per osservare in maniera più compiaciuta la classifica di questo Girone B.

La gara, per i biancorossi, si incanala subito nel binario giusto. Prima la fortuna, che bacia i dorici sotto forma di traversa colpita da Romeo dopo la respinta di Vitali su conclusione di Romeo (il successivo gol di Bunino è annullato per posizione di off side), poi il guizzo di Spagnoli a sbloccare il risultato sfruttando alla perfezione l’assist di Di Massimo. La Fermana accusa il colpo e si ritrova pochi giri di lancette dopo in inferiorità numerica, per il secondo giallo mostrato a Maggio, che dopo l’ammonizione per un fallo a centrocampo viene nuovamente sanzionato per una simulazione lungamente contestata dai gialloblu. Gli ospiti sbandano, vengono graziati dal montante che dice di no alla girata di Spagnoli, provano a graffiare pur concedendo un fisiologico calo di ritmo dopo un inizio al fulmicotone. Ma l’Ancona controlla e chiude il primo tempo avanti di un gol.

Secondo tempo, pronti via e l’Ancona raddoppia: Petrella, appena entrato per Lombardi, pesca dalla destra Di Massimo che non fallisce l’appuntamento col 2-0. Girandola di cambi nelle due squadre, ma sono ancora i padroni di casa ad essere minacciosi, con Spagnoli che obbliga alla mezz’ora Nardi alla parata in due tempi. Il finale è però tutto di marca canarina: Fishnaller impegna Vitali, il quale però poco prima della segnalazione del recupero raccoglie la sfera in fondo al sacco seguente al velenoso rasoterra di Vitali. Il forcing finale degli ospiti è improduttivo: i biancorossi vincono, al “Del Conero” ritorna il sereno.

Il Tabellino:

ANCONA – FERMANA 2-1 (1-0 p.t.)

ANCONA: Vitali, Mezzoni (80’ Barnabà), Mondonico, Bianconi, Martina, Simonetti (58’ D’Eramo), Gatto, Prezioso (73’ Pecci), Lombardi (46’ Petrella), Spagnoli, Di Massimo (58’ Moretti). All. Colavitto

FERMANA: Nardi, Gkertsos (58’ Eleuteri), Parodi, Pellizzari, De Nuzzo (58’ Spedalieri) Giandonato, Maggio, Romeo (58’ Pinzi), Scorza (75’ Graziano), Misuraca (70’ Fishnaller), Bunino. All. Protti

ARBITRO: Mastrodomenico (MT)

ASSISTENTI: Lipari (BS), Parisi (BA)

RETI:10’ Spagnoli, 46’ Di Massimo, 88’ Pinzi