Colavitto suona la carica: «Ancona, adesso ti voglio coraggiosa»

ANCONA- Ultimo impegno casalingo della regular season per l’Ancona Matelica che domani sera alle ore 21:00 sfiderà al Del Conero il Teramo. Il match di andata lo scorso 12 dicembre terminò per 4-0 in favore dei biancorossi, con le reti di Rolfini, Moretti e Faggioli. Abruzzesi a quota 42 punti in classifica, reduci dal pari di Pontedera. Marchigiani a quota 51, raggiunti nel finale nel match di Siena e matematicamente certi di un posto play-off.

«Incontriamo una squadra che in questo girone di ritorno ha trovato un suo assetto ben definito – ha dichiarato mister Colavitto – reduce da alcuni risultati utili che rappresentano una grande iniezione di autostima. La matematica dice che il Teramo può ancora ambire ai playoff quindi sicuramente avrà motivazioni importanti da mettere in campo. Non conosco le vere qualità dei calciatori in rosa non avendoli mai allenati, ma mi piace ciò che propongono avendo idee ben chiare. In virtù di ciò, posso dire che sarà una partita difficile come tutte ma conto molto nell’entusiasmo dei miei ragazzi e nella voglia di regalare al nostro pubblico una serena Pasqua sportivamente parlando. Veniamo da una buona prestazione – ha proseguito il tecnico – condita da un risultato positivo su un campo ostico come quello di Siena e che ci tiene ancora in corsa per il sesto posto, ma è ovvio che per ambire a ciò bisogna mettere in campo anche domani una prestazione importante e coraggiosa». La squadra effettuerà la rifinitura nella mattinata di domani.