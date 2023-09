Ancona, sottoscritti 2400 abbonamenti. L'a.d. Nocelli: «Ottimo risultato»

Messo in cascina un preziosissimo punto nella sfida di Chiavari contro l’Entella, in casa Ancona si comincia già a ragionare sul prossimo impegno. Quello contro il Gubbio sarà il debutto casalingo stagionale per la formazione di Donadel: è stata già aperta la prevendita dei tagliandi per il match, che si disputerà sabato pomeriggio al “Del Conero” con fischio d’inizio alle ore 18,30. E proprio sulla risposta del popolo biancorosso si è soffermato l’amministratore delegato del club dorico, Roberta Nocelli, che è intervenuta ieri sera a Radio Tua nel corso di Punto Biancorosso. «Abbiamo lanciato una campagna abbonamenti mirata a riportare la gente e la città accanto all’Ancona – ha detto – e sono state sottoscritte 2400 tessere, mi sembra un ottimo risultato ed i numeri possono peraltro ancora crescere. Anche il Presidente Tiong è soddisfatto della risposta che c’è stata. La presentazione? Volevamo mostrare alla nostra gente non solo la prima squadra ma tutte le formazioni del settore giovanile. L’intento è quello di far comprendere a tutti la dimensione dell’Ancona per intero. Abbiamo spiegato con chiarezza quali sono i nostri programmi, la costruzione del Centro Sportivo e la crescita della squadra vanno di pari passo. La realizzazione della struttura alla quale stiamo lavorando è strumentale allo sviluppo sia della società che della stessa prima squadra».

«Servono le strutture – ha proseguito l’a.d. dorico – e non solo per le giovanili. Donadel per esempio è un allenatore che predilige gli allenamenti mattutini: avere la disponibilità di un nostro Centro ci mette nella condizione di lavorare al meglio. La società sta investendo sul proprio futuro, vogliamo creare un’Ancona sempre più forte in grado di essere competitiva ai massimi livelli. Quest’anno sono arrivati elementi di indubbio valore, li abbiamo visti giocare. Il nostro direttore sportivo Micciola è una garanzia: ha saputo coniugare le esigenze di Donadel con quelle della società. L’Ancona è un brand che va valorizzato costantemente, sia per attrarre sponsor, partner e risorse, che ai fini sportivi. Gli ottimi rapporti con il Napoli ci hanno permesso di tesserare Coli Saco. Ed anche sotto questo punto di vista stiamo crescendo».