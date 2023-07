Serie B: Primo tris di classe 2006 per il Cab Stamura

Altri tre nomi per il verdissimo roster del CAB Stamura Ancona chiamato ad affrontare il campionato di Serie B Interregionale 23/24.

Alla corte di coach Gian Marco Petitto e del suo staff (prossimo alla sua definizione con la nomina del preparatore fisico) ci sono infatti anche Matteo Balducci, Michele Bora e Matteo Virgili, primo terzetto classe 2006 chiamato ad affrontare l’impegnativo compito della Serie B simultaneamente a quello dell’Under 19 Eccellenza. Tre elementi di qualità sui quali poter lavorare e puntare in ottica futura, tutti protagonisti di un’ottima stagione, dove hanno raggiunto la Finale Nazionale Under 17 Eccellenza e il 4°posto finale nella prima edizione della Novipiù Cup, e con una fisicità ancora in via di definizione.

Matteo Balducci è un esterno rapido capace di ricoprire più ruoli e con un ottimo atteggiamento difensivo. Letture, penetrazioni e anche un buon arresto e tiro fanno di “Baldu” un prezioso elemento all’interno di un sistema di squadra.

Michele Bora è lungo con leve lunghissime ma all’occorrenza può essere spostato anche più lontano da canestro. Rimbalzista per definizione e tiro educato dalla media. Da costruire i movimenti spalle a canestro ma lavorare con un prospetto del genere è come creare un opera d’arte da un pezzetto di morbidissima argilla.

Matteo Virgili è il “più famoso” di questo terzetto. Qualche apparizione nei raduni delle Nazionali Azzurre e attualmente al 9°posto del ranking di Italhoop . Virgili ha centimetri ma la sua arma principale è un tiro dall’elegante meccanica e buona efficacia. In occasione dell’ultima Finale Nazionale di Piombino ha messo ben in mostra le doti realizzative segnando 35 punti nella sfida contro la Virtus Roma .