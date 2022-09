Basket Girls Ancona, bella vittoria nel test contro Senigallia

Al Palascherma terza uscita stagionale per il Basket Girls e questa volta l’amichevole pre-season e’ stata contro gli amici del Basket 2000 Senigallia, compagine di Serie B inserita nel girone umbro-marchigiano-abruzzese.

Recuperata Serena Bona, al suo esordio in maglia biancorossa (per lei 13 punti e 7 rimbalzi in 22 minuti), le anconetane ancora non sono al completo per la concomitante assenza di Yusuf (attacco intestinale) e Baldetti (due punti di sutura sullo zigomo durante la settimana).

Ma il gap fra le due formazioni è importante, soprattutto a livello fisico. Bona, Rimi e ancora la giovane Gianangeli spadroneggiano sotto i tabelloni, ben coaudiuvate fra le esterne dalla fisicità della francese Dianè.

Il risultato è una gara dominata in tre parziali su quattro (13-2; 18-6; 15-14; 19-4), un minutaggio ampiamente distribuito fra tutte le effettive e un bel pieno di ottimismo in vista dei prossimi impegni.

Futuro che vedrà il Basket Girls impegnato nel weekend dell’1-2 ottobre nel Torneo di Agropoli, dove incontrerà la locale compagine di Battipaglia, Vigarano e Roseto in un formula su due giorni con semifinale e finale, vero e proprio antipasto in vista dell’esordio di sabato 8 ottobre contro Savona.

IL TABELLINO DI BASKET GIRLS ANCONA – BASKET 2000 SENIGALLIA 65-26 (13-2; 18-6; 15-14; 19-4).

BASKET GIRLS ANCONA: Pellizzari, Rimi 6, Bona 13, Mataloni 5, Albanelli 13, Gianangeli 10, Garcia, Mandolesi 2, Diane’ 9, Pelliccetti 3, Maroglio 4, Baldetti ne, Yusuf ne. All.: Castorina; vice: Montanari, Recanatini; prepar.: Crucitti.

BASKET 2000 SENIGALLIA: NON DISPONIBILE