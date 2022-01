Torna a vincere la Janus: battuta Eurobasket

Torna alla vittoria la Janus Ristopro Fabriano che tra le mura amiche supera l’Atlante Eurobasket Roma dopo aver condotto il match per tutti i 40 minuti.

Fabriano-Eurobasket, la gara

Inizia subito forte la Janus che lavora bene in difesa e a rimbalzo portandosi sul +9 a metà primo quarto (14-5). In attacco, Santiangeli è in versione “play-station” e finirà il quarto in doppia cifra col 100% dal campo; per gli ospiti vanno a referto solo Fanti e Carroll e alla prima sirena di serata la Ristopro è avanti di 15 sul 24-9. Nel secondo quarto il joystick della gara lo prende in mano Arik Smith che sciorina alla platea presente tutto il suo repertorio offensivo fatto di 1vs1 e conclusioni dalla distanza; l’Eurobasket resta a distanza di sicurezza e un 2+1 di Hollis (top scorer di serata) allo scadere di tempo fissano il punteggio sul +10 (47-37).

Nella ripresa, la squadra di coach Pansa aumenta i giri di motore incrementando il vantaggio con Hollis e Smith proseguono i rispettivi show personali portando la Janus sul + 12 a metà terzo quarto. C’è un po’ di nervosismo in campo, nel marasma generale emergono Capitan Marulli e il nuovo acquisto Tommasini e si arriva al + 22 con la schiacciata di Matrone. All’ultima pausa siamo sul 75-56. Gli ultimi dieci minuti sono pura accademia, con Fabriano che gestisce il corposo vantaggio acquisito finora arrivando al quatantesimo minuto sul 95-86 (janusbasketfabriano.it).

Fabriano-Eurobasket, il tabellino

Janus Fabriano – Eurobasket Roma 95-86

Fabriano: Damian Hollis 23 (6/8, 3/4), Marco Santiangeli 20 (3/4, 2/5), Arik Smith 15 (3/9, 3/8), Claudio Tommasini 12 (3/5, 2/4), Ferdinando Matrone 8 (2/3, 0/0), Gianmarco Gulini 7 (0/0, 2/3), Roberto Marulli 6 (1/1, 0/1), Gabriele Benetti 4 (1/4, 0/1), Alessio Re 0 (0/0, 0/0), Daniel Onesta 0 (0/0, 0/0), Marco Caloia 0 (0/0, 0/0)



Roma: Eugenio Fanti 27 (9/14, 1/4), Kyndahl Hill 22 (7/12, 0/1), Jeffrey Carroll jr 9 (2/7, 0/7), Lorenzo Baldasso 9 (0/0, 3/6), Matteo Schina 9 (2/3, 1/2), Simone Pepe 7 (2/4, 1/9), Kenneth Viglianisi 3 (0/0, 0/0), Lorenzo Molinaro 0 (0/1, 0/1), Gianluca Santini 0 (0/0, 0/0), Gabriele Di camillo 0 (0/0, 0/0)

