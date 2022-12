La Luciana Mosconi ospita Fabriano per il settimo derby in Serie B

Una sfida che si ritrova dopo l’assenza dello scorso anno dovuta alla Janus Fabriano che giocava in A2. Domenica al Palarossini ritorna il Derby tra la Luciana Mosconi Ancona e la Ristopro in Serie B. Dopo l’antipasto estivo della Supercoppa le due squadre si incrociano nel match valevole per la 12a giornata di campionato con i fabrianesi lanciatissimi in striscia positiva aperta da 7 giornate, e rimasti da soli al 2°posto, e i dorici rinfrancati dal bel successo contro Ozzano nel turno infrasettimanale.

Sarà il settimo derby nel terzo campionato nazionale tra le due formazioni che si sono incontrate anche nei playoff all’epoca della Serie C. La prima volta in B risale al campionato 18/19, quello da matricola della Luciana Mosconi Ancona. Nel match di andata giocato a Fabriano grande equilibrio e vittoria dei cartai 72-70 contro i dorici allenati da Maurizio Marsigliani. Nel ritorno ancora successo fabrianese (67-71) contro una Luciana Mosconi che nel frattempo aveva messo al timone Sandro Pozzetti. Nella stagione seguente primo appuntamento al PalaGuerrieri il 29 settembre 2019. Giornata di apertura del campionato e la Luciana Mosconi di Paolo Regini viene pesantemente sconfitta dalla Janus (96-59). Nel ritorno del 12 gennaio 2020 al Palarossini primo successo nel derby per gli anconetani che avevano messo in panchina Stefano Rajola (82-73). Si cambia pagina e la prima sfida del campionato 20/21 è ad Ancona il 17 gennaio 2021. Altra affermazione interna dei bianconeroverdi ancora guidati dall’attuale tecnico di Chieti. Finisce 76-72 e appuntamento nella gara di ritorno del 7 marzo 2021 al PalaGuerrieri con altra vittoria casalinga della Ristopro di coach Pansa, che poi sarà promossa in A2, con il 72-66 finale. Complessivamente dunque 6 derby in campionato con la Janus avanti 4-2. La Luciana Mosconi accorcia le distanze se si include nel bilancio la partita di Supercoppa dello scorso 10 settembre con vittoria dorica al PalaChembia di Cerreto d’Esi (82-84).

Ristopro e Luciana Mosconi si sono affrontate nel primo match ufficiale della stagione, il 10 settembre in Supercoppa, quando i dorici rimontarono da -17 e vinsero 82-84 al PalaChemiba.

La partita sarà speciale per Simone Centanni, che per la prima volta affronta in campionato la squadra della sua città da avversario: la sua carriera iniziò nel vivaio anconetano e poi da senior ha difeso i colori dorici in B nel 2012-13 e nel quadriennio 2018-22, prima dell’approdo in estate a Fabriano