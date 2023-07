Janus Fabriano: Francesco Papa non sarà più un giocatore Marchigiano

La Ristopro Janus Fabriano comunica che Francesco Papa non indosserà i colori biancoblu nella stagione 2023/24; saluta la città della carta al termine di due anni ricchi di successi.

L’annata 2020/21, nonostante il pubblico contingentato per le restrizioni Covid, Francesco e i suoi compagni hanno esaltato i tifosi a suon di vittorie, tanto da terminare i Play-Off con la tanto ricercata promozione in Serie A2.

Infine la stagione appena conclusa, un crescendo di emozioni che a parole non è possibile spiegare, la perfetta simbiosi tra pubblico, squadra e società, come forse non si era mai visto a Fabriano. Campionato in cui Papa ha raggiunto e superato le 50 presenze in biancoblu.

La società non può far altro che augurare il meglio al suo ex capitano, sia in campo che fuori.