Carolina Sanchez, l'highlander di Matelica-Fabriano: in campo a 48 anni per battere ogni record

FABRIANO – Tra poco meno di un mese soffierà su 48 candeline. Eppure per Carolina Sanchez, l’età desumibile dalla data di nascita (che riporta 5 gennaio 1976) continua ad essere semplicemente un numero. Come quelli che, sul campo, continuano a scorrere imperterriti alla voce “rendimento”: venti minuti di media, 8.2 punti e 5 rimbalzi, a dare man forte nel ruolo di ala-pivot ad una Thunder Basket Matelica-Fabriano che attualmente occupa la terza posizione nel girone B della serie cadetta femminile di basket. Quando il club è nato nel 1991, “Caro” era già arrivata in Italia: correva il 1989 quando, appena ragazzina, attraversò l’Oceano partendo da Mendoza (ai piedi delle Ande) giungendo a Palermo per un provino con altre connazionali, fermandosi per un lustro durante il quale ha mantenuto i contatti con la sua famiglia tramite il fax della società.

Difficile riassumere trent’anni di carriera di quella che, in patria, è un vero e proprio monumento della palla a spicchi: ha vestito per ben 19 anni (dal 1995 al 2014) la casacca dell’Albiceleste, prendendo parte a tre edizioni dei Campionati Mondiali e sette dei Campionati Americani, mettendosi peraltro al collo due argenti ed un bronzo. Tanta Italia nel suo curriculum, con uno scudetto vinto a Priolo nella stagione 1999/2000, e le esperienze nella massime serie iberica (dove ha militato per dieci anni) e transalpina, per poi fare ritorno in patria. L’ultima parte della sua carriera l’ha però vista nuovamente in Italia, tra Alghero, Costa Masnaga, Campobasso e Roseto. Quindi la Thunder, squadra nella quale è approdata in estate per conferire al roster un tocco di esperienza, ma anche punti: quindici quelli nell’ultima uscita contro Vigarano vinta 64-48, uno in meno di quello messo a referto nella vittoria di Roseto, dove ha messo a segno il suo attuale personal best stagionale ed è stata la terza miglior realizzatrice del match dal perimetro.

Non solo basket giocato, però, per l’highlander della palla a spicchi femminile. Carolina mette la sua conoscenza al servizio della Thunder occupandosi anche del settore giovanile del club nato a Matelica, ma che dal 2016 ha avviato una stretta collaborazione con la società femminile Pallacanestro Fabriano per quella che rappresenta in sostanza una fusione. E’ infatti il tecnico della squadra Under 14 dei “cartai”, seguendo un’inclinazione che Sanchez ha sempre avuto avendo svolto attività di “coaching” anche a Campobasso ed in Argentina. In un campionato che fa registrare un’età media di 23.3 anni, Carlona continua a ritagliarsi uno spazio importante a suon di punti e presenza sotto canestro. Se è vero che un proverbio Wolof ricorda che «Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma l’anziano conosce la strada», Carolina sul parquet quella strada continua a percorrerla. Magari sorridendo nel guardare quel chiodo dove tante sue ex compagne, da tempo, hanno appeso le scarpette che tutti i giorni lei continua ad allacciarsi per allenarsi al palas.