Basket, posticipato al 16 gennaio l’ultimo turno di andata di Serie A2

Anche la pallacanestro finisce nell’occhio del ciclone: con l’impazzare della variante Omicron e i tanti casi di positività al Covid-19 registrati in numerose squadre di Serie A2, la FIP ha deciso per il posticipo della 13^ giornata, inizialmente prevista per il giorno 2 gennaio, al prossimo 16 gennaio. Inoltre, la federazione ha rinviato a data da destinarsi anche i primi due turni del girone di ritorno, rispettivamente la 14^ e la 15^ giornata.

FIP, il comunicato sul rinvio delle prossime tre gare

Questa la nota ufficiale con cui la Federazione ha comunicato i rinvii delle partite: “Considerata l’attuale situazione sanitaria del Paese dovuta all’impennata dei contagi da COVID-19, la Federazione Italiana Pallacanestro, su proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, ha disposto lo spostamento dell’ultima giornata del girone di andata di entrambi i gironi del Campionato di A2, inizialmente prevista per il 2 gennaio 2022, al 16 gennaio 2022.

Tale provvedimento si è reso necessario al fine di consentire il recupero delle gare non disputate del girone di andata e definire la griglia di partecipazione alla prossima Coppa Italia LNP in programma a marzo. I primi due turni di ritorno di entrambi i gironi del Campionato di A2, inizialmente previsti per il 9 e il 16 gennaio 2022, sono stati posticipati a data da definire”.