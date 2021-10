Basket: Luciana Mosconi - Tigers Cesena, i precedenti

La 4a giornata di Serie B old wild west mette di fronte alla Luciana Mosconi Ancona i Tigers Cesena. La sfida del Palarossini, palla a due alle 18.00, può ritenersi un incrocio praticamente inedito tra le due squadre che si sono affrontate finora soltanto una volta.

L’unico precedente risale infatti alla stagione 19/20. Luciana Mosconi e Tigers si incontrano il 16 novembre 2019 e proprio al PalaRossini. Nei dorici era l’esordio in panchina di Stefano Rajola, chiamato in soccorso alla squadra che nelle prime 8 giornate aveva rimediato 7 sconfitte. Vinse Cesena 60-72 che rovinò il debutto del neo tecnico dorico. Quello rimane l’unico precedente perché la partita di ritorno non si è disputò causa lo stop per l’emergenza sanitaria. Nel match di domenica prossima non ci sono ex di turno ne da una parte ne dall’altra.

Appuntamento domenica 24, palla a due alle 18.00