Figuraccia al debutto, l'Anconitana corre ai ripari: «Subito due nuovi acquisti»

L’Anconitana corre ai ripari dopo la figuraccia con il Marina. «Arriveranno subito un centrocampista e un attaccante» ha annunciato il d.s. Alvaro Arcipreti, intervenuto su Radio Tua. I due nuovi giocatori sono attesi già domani pomeriggio ad Ancona per la firma. Rinforzi immediati, dunque, per correggere un organico composto da appena 9 giocatori over più un manipolo di giovani di belle speranze ma di scarsa esperienza.

«La partita l’ho vista, l’Anconitana non può perdere a Marina, anche se nel calcio ci sta tutto - ha commentato Arcipreti -. La prestazione non è stata in linea con i nostri intendimenti, sono d’accordo con mister Lelli che ha parlato di squadra leziosa, bisogna avere una testa diversa su certi campi. Va anche detto che abbiamo perso con mezzo tiro in porta dopo aver creato 6-7 occasioni nitide, tra cui 2 pali e due interventi sulla linea, ma non è il caso di cercare alibi. La verità è che nemmeno io ho visto questa netta superiorità rispetto al Marina, almeno nel primo tempo. La nostra è una buona squadra di Eccellenza, ma non possiamo dire che sia superiore a tutte e che sia in grado di vincere con certezza il campionato: può arrivare prima o quinta perché è ancora incompleta. C’è bisogno di almeno due giocatori importanti». Quelli che la società spera di aver individuato e che sono in arrivo: un attaccante e un centrocampista provenienti dalla D.

«Il presidente mi ha chiamato, mi ha dato l’input per chiudere con entrambi e da domani saranno con noi» ha detto Arcipreti, senza svelare l’identità dei nuovi acquisti, per poi fare mea culpa: «Abbiamo aspettato troppo certi giocatori dai professionisti e abbiamo perso tempo: il nome dell’Ancona non basta, siamo pur sempre in Eccellenza». Arcipreti ha spiegato di aver parlato apertamente con Marconi. «Gli ho detto che finiamo la squadra e vediamo come procede: se al 1°dicembre, quando riaprirà il mercato, le cose non saranno andate come debbono andare, sarò pronto a dimettermi».