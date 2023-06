Sofia Raffaeli sa solo vincere: arriva il bis ai Campionati Italiani Assoluti

Cambiano location, titoli e avversarie, non la piacevole abitudine di vedere Sofia Raffaeli sul gradino più alto del podio. E’ infatti la “formica atomica” ad aggiudicarsi la 53ª edizione del Campionato Italiano Assoluto di Ginnastica Ritmica: la diciannovenne di Chiaravalle, cresciuta nella Ginnastica Fabriano alla corte di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, bissa il titolo dello scorso anno vincendo l’All Around al PalaGhiaccio di Folgaria con il totale di 134.550 e quattro esecuzioni eccezionali, tutte oltre il muro del 30 (Cerchio 34.600 - Palla 34.400 – Clavette 33.500 – Nastro 32.050).

La campionessa del mondo in carica si posiziona davanti alla compagna Milena Baldassarri, tre volte assoluta nel 2018, 2020 e 2021. L’aviere dell’Aeronautica Militare chiude sulla piazza d’onore a quota 125.150, anche lei dopo quattro esercizi di livello mondiale (CE 30.350 – PA 32.900 – CL 30.600 – NA 31.300). Terzo posto per Viola Sella della milanese Forza e Coraggio. La sedicenne, che nel 2021 aveva mancato il podio europeo con la squadra junior a Varna, allenata da Daniela Vergani, sale sul terzo gradino del podio con il totale di 118.550 (CE 27.600 – PA 29.450 – CL 31.100 – NA 30.400). Quarta piazza per Sofia Sicignano (Raffaello Motto) a quota 116.700.

A seguire le altre undici splendide interpreti di questa competizione, che ha rivisto un pubblico caloroso popolare gli spalti dell’impianto montano: Giorgia Galli, Giulia Dellafelice, Tara Dragas, Elizabeta Havryliv, Sofia Maffeis, Enrica Paolini, Gaia Pozzi, Alice Capozucco, Isabelle Tavano, Nicole Tammaro e Lorjen D’Ambrogio hanno dato vita ad una due giorni straordinaria, basata sul nuovo codice e una formula che ricalcava i grandi appuntamenti internazionali. Le premiazioni sono state effettuate dal presidente federale Gherardo Tecchi, dall’Assessora alla cultura di Folgaria Stefania Schir e dalla rappresentante dell’APT Alpe Cimbra Chiara Fornasiero.