Sofia Raffaeli incanta Baku: due ori ed un argento ai Campionati Europei

Due ori ed un argento. La due giorni di Baku, location dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica regala a Sofia Raffaeli tre piazzamenti che nobilitano ulteriormente un anno straordinario. Il week-end della campionessa di Chiaravalle è iniziato con il secondo posto nella prova all-around di sabato: prima d’ora nessuna individualista aveva conquistato una medaglia nel concorso generale europeo ma solo nelle finali di specialità (da ricordare i due ori a cerchio e clavette e l’argento alla palla a Tel Aviv 2022 vinti sempre dall’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato). Poi, a distanza di ventiquattro ore, sale sul gradino più alto del podio sia nella palla e nelle clavette: due ori che si vanno ad aggiungere ai cinque conquistati nella kermesse iridata di Sofia del 2022 ed alle 14 medaglie complessivamente collezionate durante il circuito di World Cup

Scesa in pedana nell’all-around, Sofia ha complessivamente totalizzato 129.550 punti (33.800 nel cerchio, 31.900 nella palla, 32.500 alle clavette e 31.500 al nastro). Prove che non hanno l’hanno complessivamente soddisfatta, come da lei dichiarato nell’immediato dopo gara (“Felice per aver completato tutti e quattro gli attrezzi senza errori, ma so di non aver dato il massimo”), e che hanno comunque regalato la medaglia d’argento. La nuova regina del Campionato Europeo è la bulgara Boryana Kaleyn (131.000) che succede all’israeliana Daria Atamanov, che aveva vinto nel 2022 proprio nel suo Paese. Il bronzo va all’altra bulgara Stiliana Nikolova (129.500) che ha compromesso la sua gara sull’ultimo attrezzo.

Il riscatto per la “formica atomica” giunge dopo poche ore, sotto forma di un eccellente 33.650 che vale la medaglia del metallo più prezioso nella finale alla palla. Raffaeli ha preceduto Stiliana Nikolova (33.350 per via di un paio di indecisioni nella parte conclusiva dell’esercizio) e la beniamina di casa Zohra Aghamirova, che ha conquistato la sua prima medaglia continentale con 32.850. Sofia non si però fermata qui: poco dopo ha preso infatti forma il bis, stavolta alle clavette: eccezionale la sua performance, con un coefficiente di difficoltà elevato ed una valutazione complessiva di 33.000. Alle spalle della campionessa chiaravallese si sono piazzate Boryana Kaleyn - tornata sul podio grazie al suo 32.650 - e la slovena Ekaterina Vedeneeva (31.700) la quale ha conquistato il bronzo.