Sofia Raffaeli ancora a segno nella World Cup: a Baku arrivano due argenti

Sofia Raffaeli continua la sua entusiasmante cavalcata nel circuito 2023 della World Cup. Alla National Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaijan, nello stesso palazzetto che ospiterà il Campionato Europeo dal 17 al 21 maggio, l'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato è salita sul secondo gradino del podio sia nell’All-Around che nella finale di specialità al cerchio, Nella città azera si è rinnovata la splendida sfida tra la diciannovenne “Formica Atomica” e la bulgara Stiliana Nikolova, di due anni più giovane. E’ stata così battaglia fino all’ultimo attrezzo dell'All-Around, che ha portato la ginnasta di Chiaravalle sulla piazza d'onore con il totale, sui quattro attrezzi, di 129.700 frutto delle due ottime prestazioni di venerdì, nella prima giornata di qualifica, e della bella routine alle clavette da 33.350 punti, secondo miglior score d'attrezzo, che le ha permesso di raggiungere la relativa finale di specialità dopo quelle conquistate a cerchio e palla. Le sfugge quella al nastro, che è valso a Nikolova la vittoria del concorso generale con 133.800 punti. Per la bulgara è il secondo successo All-Around dopo esserci riuscita in casa, nella tappa di Sòfia di inizio aprile.

Il giorno successivo ha visto poi Sofia mettersi al collo un’altra medaglia d’argento, nella finale di specialità al cerchio, con il punteggio di 34.400, alle spalle della rivale Stiliana Nikolova e davanti all'altra bulgara Eva Brezalieva, rispettivamente oro e bronzo. La diciannovenne di Chiaravalle, accompagnata in gara dalla sua allenatrice Julieta Cantaluppi, ha preso parte anche alle finali alla palla e alle clavette, non riuscendo però a ripetersi, pagando la stanchezza viste le due tappe di Coppa del Mondo consecutive: lo scorso weekend aveva fatto l'en plein di medaglie a Tashkent vincendo cinque ori. Oggi invece un errore in ciascuna routine la costringe al 7° posto alla palla e al 6° alle clavette. Il bottino della fenomenale atleta marchigiana arriva così a quota 14 medaglie in quattro appuntamenti del circuito 2023 di World Cup di cui 7 ori, 5 argenti e 2 bronzi.