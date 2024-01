Pallanuoto serie A2 maschile, Vela Ancona sabato nella tana della Canottieri

Decima giornata del girone di andata, in serie A2 maschile: la Vela Nuoto Ancona sabato pomeriggio alle 16.30 alla Scandone per affrontare la storica Canottieri Napoli, prima in classifica con 19 punti (ma una partita in meno come il Crotone) insieme a Crotone e Arechi, Vela quarta con 17. I dorici di coach Marco Risso vengono dalla buona prova offerta sabato scorso alla piscina del Passetto contro l’altra napoletana, l’Acquachiara, ma stavolta la trasferta e l’avversario sono quelli che incutono timore. La Vela però a dicembre ha pareggiato nella vasca di Crotone e sembra decisa a vendere cara la pelle, puntando tutto o quasi su ritmo e difesa, le sue armi migliori.

Certo, farlo contro la squadra che vanta il miglior attacco del girone e la seconda miglior difesa (ma con una partita in meno) proprio dopo quella degli anconetani non sarà compito facile: «Sia sulla carta che in pratica la Canottieri è la squadra più forte del campionato – spiega coach Marco Risso – quella che da anni tenta il salto di categoria, secondo me quest’anno nettamente la favorita, anche sopra il Crotone. Una squadra e una società che va avanti da anni con una storia che parla da sola. Ha valori assoluti, come i due centroboa, il portiere, giocatori come Confuorto, Mutariello, Cerchiara. Per noi sarà un bel banco di prova ma dovranno battersi per superarci, il nostro progetto prevede di arrivare al loro livello se non quest’anno il prossimo».