Pallanuoto serie A2 femminile, Cosma Vela Ancona domenica a Firenze

ANCONA – Prima di ritorno, per le ragazze della Cosma Vela Ancona capolista del girone di serie A2, e sfida importante domenica alle 16 a Firenze contro la Florentia. Le doriche hanno confermato la loro leadership vincendo domenica scorsa a Tolentino contro la Napoli Lions, ma il momento è complicato dal protrarsi della chiusura della vasca del Passetto, piscina che ospita allenamenti e partite delle doriche, e non solo loro. Allenamenti in vasche poco idonee in giro per la città e la regione, ma anche fuori, non aiutano certo la preparazione del girone di ritorno, in cui le cosmiche di coach Milko Pace faranno visita domenica alla Florentia per poi giocare la successiva in casa (chissà se al Passetto) contro il Volturno che insegue a un punto.

Ecco perché per le doriche è indispensabile vincere contro la Florentia, anche per prepararsi al meglio alla sfida successiva, uno scontro al vertice che in una stagione regolare piuttosto corta può valere il primo posto a fine campionato. «Abbiamo disputato una buona amichevole a Bologna – racconta coach Milko Pace – sabato riusciremo ad allenarci a Moie, per il resto due giorni nelle vasche cittadine, ma è molto complicato allenarsi così. Cerchiamo di preparare la partita nel miglior modo possibile con l’obiettivo di mantenere il primato in classifica, a Firenze troviamo una squadra molto in crescita, non dovremo fare l’errore di sottovalutarla. I segnali dalle ragazze comunque sono positivi, mostrano spirito di sacrificio e compattezza, a Bologna si sono espresse bene, al di là delle difficoltà di allenamento del periodo».