Mondiali di Scherma, "Tommy" Marini va all'assalto della medaglia d'oro

Ai Campionati Mondiali di scherma scocca l’ora di Tommaso Marini. Il campione dorico è uno dei protagonisti più attesi della kermesse iridata in corso di svolgimento a Milano, che ha peraltro già regalato grandi soddisfazioni ai colori italiani con il podio tutto azzurro nel fioretto femminile. In quello maschile, Marini – argento mondiale in carica – sarà al pari dei suoi connazionali uno dei sorvegliati speciali, visto che anche i vari Macchi, Foconi e Garozzo hanno tutte le carte in regola per arrivare in fondo. E proprio un successo è stato l’epilogo della performance della squadra italiana ai recenti Giochi Europei andati in scena a Cracovia, dove “Tommy” ha fornito un contributo essenziale per la conquista dell’oro in finale contro la fortissima Francia.

Dopo aver chiuso il 2022 con l’oro nella prova di Coppa del Mondo a Tokyo, Marini è riuscito nel corso di questo 2023 a salire più volte a podio nell’individuale, mettendosi al collo l’argento a Il Cairo (beffato al fotofinish 15-14 contro lo statunitense Massialas nell’assalto per il primo posto) ed il bronzo ad Acapulco. Una striscia di risultati che rimarca la grande continuità di rendimento dell’atleta dorico, che dodici mesi fa era riuscito a laurearsi vicecampione mondiale ed europeo ed ora tenterà, a Milano, di arricchire la sua già ben fornita collezione personale con la medaglia del metallo più pregiato, per poi inquadrare nel mirino i Giochi Olimpici del prossimo anno.