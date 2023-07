Alice Volpi oro nel fioretto femminile ai Mondiali di Milano: altro trionfo per il Club Scherma Jesi

Nella seconda giornata dei Campionati Mondiali di Scherma, festa grande a Milano per il fioretto femminile italiano, che tinge d’azzurro l’intero podio. Sensazionale la tripletta messa a segno dalle ragazze: oro per Alice Volpi, argento di Arianna Errigo e bronzo di Martina Favaretto, che ricalca quella ottenuta a Kazan 2015 quando le tre medaglie furono conquistate da Errigo, Batini e Vezzali. Un successo che un sapore particolare quello ottenuto da Alice Volpi, che fu campionessa a Wuxi 2018. L’atleta senese ha cominciato il suo percorso iridato battendo nel primo turno del tabellone la coreana Hong per 15-12. Nel secondo assalto - per i sedicesimi di finale - una grandissima rimonta ha permesso all’atleta delle Fiamme Oro di avere la meglio su Lauren Scruggs all’ultima stoccata 15-14. Ancora un match tirato per Alice negli ottavi di finale dove ha superato 15-12 la polacca Walczyk-Klimaszyk.

La medaglia è diventata certa grazie al successo nel derby su Martina Batini per 15-7. Grandissima la prova poi per la toscana classe ’92 che in semifinale, con un perfetto finale di assalto, ha battuto la numero 1 del ranking mondiale, l’americana Lee Kiefer per 15-13 potendo così affrontare Arianna Errigo nel derby di finale. Nel match per l’oro tra le due italiane Alice si è imposta con il punteggio di 15-10 conquistando il suo secondo titolo iridato, con l’abbraccio poi con la compagna di squadra Arianna Errigo e con il CT Stefano Cerioni. «Un altro straordinario successo per il Club Scherma Jesi – ha sottolineato il sindaco della città jesina, Lorenzo Fiordelmondo – che a Milano è presente anche nello staff dove, accanto al commissario tecnico della Nazionale, il nostro Stefano Cerioni, vi sono Giovanna Trillini ed Annalisa Coltorti. Ed ora aspettiamo che scenda in pedana l'altro grande atleta che si allena nella nostra città, Tommaso Marini, a cui va il più grande in bocca al lupo».