Lotta libera e greco-romana: inizia la grande avventura del Cus Ancona

ANCONA – Le prime indiscrezioni nei giorni scorsi, ma in queste ore è arrivata l’ufficialità da parte del Cus Ancona, che ha aperto una nuova sezione dedicata alla lotta libera e a quella greco romana. L’attività verrà svolta all’interno della palestra Persiani e in pochi giorni sono già una decina gli iscritti. Una sezione, quella del Cus Ancona, che è stata riconosciuta e al tempo stessa affiliata alla F.I.J.L.K.A.M (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).

Un inizio davvero spumeggiante, in considerazione dell’impegno in calendario domenica 27 gennaio a Roma, sede dei campionati italiani assoluti che vedranno la partecipazione del Cus Ancona. Il direttore tecnico della nuova sezione del Cus Ancona è Guido Guidi, profondo conoscitore di questa disciplina sportiva che ha abbracciato con tanto entusiasmo questa nuova avventura. Per eventuali informazioni è possibile recarsi alla palestra di via Persiani ad Ancona o in alternativa è possibile contattare il numero 347 4539068