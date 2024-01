Argento per lo jesino Greganti nella gara a squadre di Coppa del Mondo Under 20 di scherma

Week-end dell’Epifania dedicato alla Coppa del Mondo di Scherma Under 20 a Udine, con le prove di fioretto maschile e femminile che hanno regalato all’Italia un doppio argento nella gara a squadre. C’era anche il marchigiano Federico Greganti a comporre il quartetto azzurrino, insieme a Mattia De Cristofaro, Matteo Iacomoni e Gregorio Isolani, che è salito sul secondo gradino del podio. Dopo aver superato d’autorità la Svezia con il punteggio di 45-22, il team italiano ha offerto un’altra prova di grande compattezza contro la Polonia, chiudendo sul 45-38. In semifinale i ragazzi hanno affrontato Singapore, dimostrando capacità di soffrire, di recuperare uno svantaggio anche di cinque stoccate e di portare dalla propria parte il match con il risultato di 45-38. In finale è stata la Cina a spuntarla per 45-34 consegnando al Fioretto maschile, per la terza volta in altrettante gare stagionali di Coppa del Mondo Under 20, la medaglia d’argento.

Al quartiere fieristico sono anche salite in pedana 24 azzurrine del fioretto femminile sotto la guida del commissario tecnico Stefano Cerioni, tra cui le marchigiane Claudia Rotella del Club Scherma Jesi, Sofia Giordani delle Fiamme Gialle (che si allena presso il Club Scherma Jesi) e Camilla Vaccarini del Club Scherma Ancona, che si sono classificate rispettivamente al 51°, 59° e 109° posto. Tra i 20 fiorettisti impegnati nella prova maschile, da segnalare il 38° posto di Federico Greganti del Club Scherma Jesi fermato ai sessantaquattresimi, per 15-8, dallo slovacco Arpad Fazekas.