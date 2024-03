Non solo Sanremo: il meraviglioso evento sulla Costa Smeralda

Come sappiamo, lo scorso febbraio è andato in onda il Festival di Sanremo. In occasione di tale evento, una meravigliosa Costa Smeralda è rimasta ormeggiata di fronte alla città, ospitando le esibizioni di grandi artisti italiani e internazionali, in collegamento in diretta con il Teatro Ariston.

Se da una parte il festival della canzone più famoso d’Italia, ormai simbolo del nostro patrimonio culturale, è conosciuto e seguito da milioni di italiani, dall’altra forse non tutti sanno che, a bordo del lussuoso transatlantico, si è celebrata anche la cerimonia "Protagonisti del Mare", un’importante occasione per riaffermare l'importanza di promuovere un'eccellenza nel settore turistico italiano.

L'evento, organizzato tutti gli anni dal gruppo Costa, è nato per premiare le agenzie di viaggio italiane che si sono distinte nella vendita delle loro crociere. Criluma Viaggi, con sede ad Ancona, è stata protagonista indiscussa di tale cerimonia.

Esperienza, professionalità e dedizione al cliente: ecco l’azienda vincitrice

Fondata da Antonio Recchi nel 2013, Criluma Viaggi, con sede nel capoluogo marchigiano, è nata e opera ogni giorno con l’obiettivo di promuovere la vendita online e diretta di pacchetti viaggio e crociere, forniti dai migliori tour operator italiani.

Con oltre 8.000 clienti soddisfatti ogni anno, l’agenzia di viaggio è divenuta nel tempo il punto di riferimento non solo a livello regionale, ma anche nazionale, confermandosi simbolo di qualità e garanzia di professionalità.

Tra gli elementi fondamentali che hanno permesso tale successo, emergono senza dubbio una visione di squadra centrata sul cliente e un impegno costante nell'offrire esperienze di viaggio indimenticabili. La professionalità del personale, la cura nei dettagli durante il processo di ideazione e realizzazione di itinerari personalizzati, l'attenzione alle esigenze specifiche di ogni cliente e l'adozione di tecnologie innovative, completano l’opera.

Top Performance Italia: il prestigioso premio conferito

Nel pittoresco scenario marino di Sanremo, la cerimonia “Protagonisti del mare” – unica nel suo genere – ha conferito il prestigioso riconoscimento di "Top Performance Italia" all’agenzia Criluma Viaggi. Questo premio è il risultato di una combinazione di fattori chiave che affermano l'impegno costante di Criluma nell'eccellenza dei servizi offerti e nella soddisfazione del cliente.

A rendere ancor più prestigioso tale riconoscimento, è il fatto che il premio viene conferito “solo a pochissime agenzie in Italia che si distinguono non solo per la loro professionalità ma anche per un eccellente fatturato. Questo fa di Criluma una tra le agenzie di viaggio più performanti nel panorama nazionale, una vera e propria perla nel settore”.

L’insieme di tali elementi, oltre a contribuire al riconoscimento di "Top Performance Italia" e a posizionare la realtà imprenditoriale ai vertici del panorama delle agenzie di viaggi nazionali, ha altresì permesso ad essa di ricevere negli anni una lunghissima serie di premi da tutti i principali Tour Operator.

Un’atmosfera magica ed indimenticabile

Il lussuoso transatlantico che ha ospitato la cerimonia di premiazione non è altro che una delle meravigliose navi da crociera del gruppo Costa.

Costa Smeralda, grazie al suo design innovativo e alle sue strutture all’avanguardia, si è rivelata la location perfetta per celebrare l’eccellenza nel mondo dei viaggi. L’eleganza e la raffinatezza che la contraddistinguono, la vista mozzafiato su un mare illuminato dalla luce delle stelle, e l’attenzione a ogni dettaglio dell’evento, hanno regalato agli ospiti un’atmosfera unica e indimenticabile.

Per ricevere ulteriori informazioni, conoscere da vicino la realtà di Criluma Viaggi e sognare la prossima meravigliosa vacanza, è possibile consultare il sito internet www.crilumaviaggi.com.