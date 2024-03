Anziani: l’importanza di un aiuto professionale per migliorare la qualità della vita

La vita attuale è in continuo cambiamento, sotto diversi aspetti; ciò coinvolge, anche, la struttura della famiglia.

Ben lontani dalle ‘famiglie allargate’ del passato, oggi sono molto più comuni le realtà mononucleari, spesso costituite da persone in età avanzata.

È sempre più consueto, quindi, che vi siano anziani che abitano soli, i cui figli e parenti non possono affiancarli costantemente, garantendo la propria presenza.

Incombenze di varia natura, infatti, impegnano i familiari per gran parte della giornata e, pur desiderandolo, questi non possono occuparsi di tutte le necessità che una persona anziana può avere, si tratti, anche, di piccoli compiti domestici o di supporto nella gestione quotidiana della casa.

Tale trend è in continua crescita e sembra inarrestabile; ecco perché un aiuto esterno professionale diventa essenziale.

È qui che entrano in gioco le badanti.

Un aiuto esterno per garantire il benessere degli anziani

Decidere di avvalersi di un aiuto esterno ha il doppio valore di permettere, agli anziani, di sentirsi maggiormente supportati, mentre i familiari possono affrontare gli impegni quotidiani con più serenità, grazie alla consapevolezza di aver affidato il proprio caro a una persona di fiducia.

Scegliere di farsi aiutare da una badante offre diversi vantaggi per il benessere dell’assistito, primo tra tutti il fatto che il servizio venga erogato presso il domicilio dello stesso. In questo modo, la persona può mantenere la propria routine presso un ambiente che conosce e che ama.

Un aspetto dai rilevanti risvolti psicologici, che contribuisce a promuovere il benessere dell’anziano.

Altro aspetto positivo consiste nell'elevata personalizzazione dell’assistenza: la badante, infatti, si dedica esclusivamente al singolo individuo (o a una famiglia), potendo, quindi, adattare le attività quotidiane alle esigenze e alle preferenze del singolo.

Da non sottovalutare, poi, il fatto che questa figura professionale è, anche, una persona con cui scambiare quattro chiacchiere, che fa compagnia all’assistito, migliorandone l’umore.

Tutti questi aspetti offrono un sostanziale contributo al mantenimento del benessere psico-fisico dell’anziano e di una buona qualità della vita.

Per avere garanzia di professionalità e per ricevere un servizio di elevato livello, ci si può rivolgere ad agenzie dedicate, come Gallas Group, azienda leader nell’assistenza domiciliare in Italia.

Avvalersi di professionisti, garanzia di serietà

Gallas Group, principale azienda nell'assistenza domiciliare in Italia, vanta una capillare presenza sul territorio, contando 40 filiali operative dirette distribuite in otto regioni, con una forza lavoro di 180 dipendenti.

Nello specifico, conta 5 sedi nel Veneto, 4 in Friuli Venezia Giulia, 4 in Toscana, 4 in Piemonte, 9 in Lombardia, 1 in Liguria, 9 in Emilia Romagna, 2 in Trentino Alto Adige e 1 nella Marche aperta, recentemente, ad Ancona.

Durante la sua attività, ha fornito assistenza a ben 112.307 famiglie, coinvolgendo 130.000 collaboratori domiciliari.

L’Azienda si impegna a gestire la relazione tra la famiglia e la figura professionale con attenzione ed efficienza, dedicandosi, con accuratezza, alla selezione del personale, per poter garantire un servizio sempre impeccabile.

Ecco perché viene sempre richiesto che le badanti, pur se straniere, siano in grado di parlare italiano: la comunicazione e la comprensione, infatti, sono fondamentali per gli anziani.

Inoltre, viene reputata necessaria l’empatia umana, essenziale per mettersi in relazione, in maniera efficace, con l’assistito.

Ciò si traduce in un processo di selezione stringente: solo il 19% dei candidati, infatti, viene effettivamente indirizzato presso le famiglie.

Dall’altro lato, Gallas Group dedica attenzione anche alla tutela delle badanti, redigendo contratti di lavoro a norma e garantendo, quindi, ferie, malattie e sostituzioni.

In questo modo, si elimina l'insicurezza legata a rapporti informali non regolamentati.

L’Azienda si pone, così, come punto di riferimento sia per tutte quelle persone che vogliono dare il meglio ai propri cari anziani, sia per coloro che offrono la propria professionalità.

Operativa una nuova sede ad Ancona

Per far fronte alla sempre maggiore richiesta di figure che si dedicano all’assistenza domiciliare, Gallas group ha aperto una nuova filiale ad Ancona.

A partire dall’11 marzo 2024 è diventata, ufficialmente, operativa la sede sita in via Martiri della Resistenza 45.

Per saperne di più, è possibile inviare una mail all’indirizzo ancona@gallasgroup.it, oppure visitare il sito.

In una realtà sempre più incerta, poter contare su standard elevati nell'assistenza domiciliare emerge come un pilastro fondamentale per il benessere degli anziani e delle loro famiglie.

Gallas Group offre, quindi, la possibilità, agli assistiti, di trascorrere gli ultimi anni nel conforto della propria casa, contando sulla professionalità delle operatrici assistenziali dell’Azienda, contribuendo a una vita serena.