La transizione digitale in contrasto alla povertà educativa

Quando si affronta un problema complesso e strutturale come quello della povertà educativa, non bisogna mai perdere di vista la portata collettiva del fenomeno, che non impatta negativamente solo sul singolo individuo, ma anche sull’intera comunità.

Un indicatore chiave, che consente di mettere sin da subito a fuoco le eventuali carenze infrastrutturali che determinano poi contesti di povertà educativa, è la presenza o meno sul territorio di asili nido.

Dato questo quadro, i numeri della regione Marche appaiono incoraggianti: i posti offerti nei nidi sono oltre 9.293 a fronte di 30mila residenti con età inferiore ai tre anni. Una copertura del 31%, quindi, superiore alla media nazionale (27,2%) e vicina alla soglia del 33% fissata in sede UE.

Dati positivi che si confermano anche in relazione al tasso di abbandono scolastico, che nel 2021 si è attestato al 7,9%, al di sotto sia della media nazionale – di ben 4,8 punti – sia dell’obiettivo del 9% fissato a livello continentale per il 2030.

Le opportunità del digitale

Se questi dati riflettono uno scenario incoraggiante, ciò non toglie che rimangono comunque ampi margini di miglioramento. In particolare sono i processi di digitalizzazione – grazie al potenziale implicito della tecnologia – a giocare un ruolo chiave nel contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico.

Quali sono gli strumenti essenziali che le giovani generazioni possono acquisire per non rimanere indietro e cogliere tutte le opportunità della transizione digitale? La discussione aperta da questa domanda è stata il filo conduttore dell’incontro del 20 marzo “Italia comunità digitale. Il contrasto alla povertà educativa”, organizzato dalla Consulta tra le Fondazioni Casse di Risparmio Marchigiane e promosso da Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio con il Fondo per la Repubblica Digitale.

Giovanni Azzone, Presidente Acri e Fondazione Cariplo, sostiene che “Il tema della povertà educativa è un tema centrale per il sistema delle fondazioni, perché è un tema centrale per il nostro paese. Oltre un milione e mezzo di bambini vivono in condizioni di povertà assoluta. Per intervenire su questo tema è fondamentale sviluppare forme di competenze e di supporto alla creazione di competenze. Il Fondo per la Repubblica Digitale opera anche in questo campo proprio perché le competenze digitali sono le competenze che serviranno sempre di più nel mondo di domani”.

Parere condiviso da Dennis Luigi Censi, Presidente della Consulta tra le Fondazioni Casse di Risparmio Marchigiane che dichiara:“Le fondazioni di origine bancaria partecipano a questo progetto. Sono consapevoli che una crescita delle competenze della nostra società migliori poi la qualità della vita e l'inserimento, diciamo, al mondo del lavoro dei giovani”.

“Questo convegno, molto importante, con molte buone speranze per il futuro, perché dovrebbe cercare di rafforzare l'istruzione per la povertà infantile, deve riuscire a collegarsi con una nuova digitalizzazione – commenta il Presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi – che sarà comunque il futuro necessario per poter andare avanti e per far crescere i nostri giovani in un paese come il nostro che forse è il principe della cultura e della storia”.

“Il nostro Paese ha un numero di persone con difficoltà educativa molto alta, anche nella fascia più grande della popolazione. Abbiamo circa 3 milioni di NEIT. Questo è un investimento che riguarda le persone che hanno un problema di povertà educativa, ma che riguarda anche la crescita del Paese, che cresce se crescono le competenze di tutti” conclude infine Giovanni Fosti, presidente del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale

Chiara anche la visione di Massimo Temporelli, Presidente e cofondatore di The FabLab, secondo il quale “Il digitale non è il fine ma è un mezzo, un mezzo potentissimo che i giovani seguono attraverso i social, i podcast e il web in generale. Dobbiamo quindi sfruttare al massimo questo strumento, questo medium che ci permette di arrivare a loro con un nuovo linguaggio. Dobbiamo trasformare la nostra capacità di raccontare storie calandola, direbbe McLuhan, su quel mezzo. Il mezzo è il messaggio. È il segreto per una vita positiva anche per questi ragazzi che purtroppo abbandonano il percorso di studio”.

Un futuro ricco di sfide

La transizione digitale, in quanto processo innescato da mezzi tecnologici, può sia acuire ulteriormente le disuguaglianze in ambito scolastico ed educativo, sia ricomporre gli squilibri attualmente esistenti nel nostro paese, rendendo accessibile a tutti strumenti innovativi e nuovi percorsi di sviluppi nell’ambito dell’istruzione.

Per questa ragione momenti di incontro come quello del 20 marzo rivestono un ruolo fondamentale: è solo grazie al coinvolgimento di visioni e competenze diverse che è possibile sfruttare le potenzialità aperte dal digitale per aiutare gli studenti a sviluppare competenze chiave per il mercato del lavoro, mettendoli così nelle condizioni di realizzarsi personalmente e professionalmente con beneficio per l’intera comunità.