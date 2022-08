Una nuova stella è nata in casa Volkswagen

Ogni giorno sentiamo sempre più spesso parlare del motore elettrico, le auto con questo tipo di propulsione, ad oggi, rappresentano l’alternativa più green e sostenibile a livello di emissioni di Co2 presenti sul mercato.

Ma come funziona un motore elettrico?

Scopriamo tutti i segreti di questi silenziosi motori.

Motore elettrico: come funziona

Il “carburante” di questi veicoli viene immagazzinato in speciali batterie e grazie ad un inverter questa energia viene trasferita al motore elettrico che la converte in energia meccanica, ossia in movimento.

Una caratteristica di questi motori e che durante la fase di frenata, gran parte dell’energia generata dalla forza cinetica che ferma il veicolo viene recuperata e immagazzinata nuovamente nelle batterie.

Proprio le batterie sono le protagoniste di gran parte degli sforzi profusi dai reparti di ricerca e sviluppo delle più grandi marche.

Sviluppare batterie sempre più performanti è l’obiettivo più ambizioso.

Con la tecnologia odierna infatti l’autonomia si attesta tra i 200 e i 400 chilometri, ma la tecnologia sta rapidamente progredendo e avremo veicoli con un’autonomia sempre maggiore.

La peculiarità di questi veicoli è che possono essere ricaricati direttamente nel garage di casa nostra, collegandosi direttamente alla presa di corrente.

Il motore elettrico: una mobilità rispettosa dell’ambiente

Perché il motore elettrico rappresenta una scelta sostenibile per l’ambiente?

I classici motori diesel o benzina sono i responsabili dell’emissione, a livello europeo, del 30% delle emissioni di gas serra.

Il 60,7 di queste emissioni proviene dalle automobili.

È quindi lampante come il trasporto privato sia un grande responsabile dell’emissione di sostanze inquinanti, dannose per la nostra salute e per l’ambiente.

I veicoli elettrici emettono, in media, tre volte meno Co2 delle loro controparti termiche e non disperdono nell’ambiente e nell’atmosfera tutte le sostanze inquinanti tipiche dei processi di combustione dei motori classici.

La mobilità elettrica rappresenta quindi un ottimo incentivo e un importante passo verso un domani più responsabile e attento all’ambiente.

La tecnologia dei veicoli elettrici

Come abbiamo detto, tutte le grandi case automobilistiche stanno investendo molto nella creazione e nel miglioramento dei propulsori elettrici.

Volkswagen ha sposato appieno l’impegno e la causa green ed è da questo impegno che nasce la nuova ID.5 il nuovo SUV Coupè che si pone l’obiettivo di ridefinire la sua categoria.

ID.5 100% elettrico ridisegna lo stile e il design, un design che non si limita solo alla componente estetica.

Le nuove forme del telaio sono studiate in modo da ridurre il valore Cx fino a 0,26 con l’obiettivo di ridurre la resistenza aerodinamica aumentando così l’autonomia.

ID.5 è accessoriata con tutti i software tecnologici in grado di aumentare il comfort e la sicurezza alla guida.

Software come Intelligent Travel Assist con cambio di corsia assistito e Park Assist Plus con funzione di memorizzazione insieme a ACC, Lane Assist e Car2X.

Si sa, quando si vuole acquistare una nuova auto bisogna vederla dal vivo per poter toccare e apprezzare in prima persona le sue caratteristiche.

Ed è qui che entra in campo ViaVai S.p.a, professionisti che con la loro competenza ed esperienza maturata in oltre 40 anni, vi assisteranno in ogni passo verso l’acquisto.

Nel punto vendita troverete un parco esposizione di veicoli in pronta consegna e uno staff preparato e competente che saprà ascoltare ogni vostra necessità, indirizzandovi verso la soluzione più adeguata, troverete proposte economiche come promozioni e servizi finanziari, il servizio di noleggio a lungo termine dedicato sia ai professionisti che ai privati e un servizio officina che saprà prendersi cura dei vostri veicoli nel modo migliore.

ViaVai vi aspetta per scoprire la nuova ID.5 e tutta la gamma dei veicoli Volkswagen.

Una garanzia di qualità e professionalità a servizio di tutti gli automobilisti.