Fascino sportivo ed prestazioni assicurate: un’auto che regala emozioni

Sono poche le case automobilistiche che, nel corso della loro attività, hanno saputo mantenere uno standard molto alto di proposta e competitività, proponendosi ogni volta come un punto di riferimento costante nei confronti del cliente.

Un obiettivo non scontato. Piuttosto una garanzia di affidabilità e serietà che solo in pochi riescono a raggiungere in maniera continua.

Una nuova SUV di lusso

È il caso sicuramente di Audi, che non solo conferma la gamma di auto al di sopra di ogni performance possibile, ma rilancia con un’auto che sta facendo parlare molto di sé nel mondo dei SUV di lusso. Stiamo parlando della nuova Audi Q8, che a ragione si posizione come l’ammiraglia della gamma Audi, a causa della sua linea imponente e del design aggressivo. Una tecnologia e un comfort senza eguali.

Nuova Audi Q8: caratteristiche tecniche

Dal design futuristico e innovativo, la nuova Audi Q8 offre caratteristiche tecniche all’avanguardia. Il suo sistema di illuminazione HD Matrix LED, innanzitutto, permette di avere una visibilità ottimale in ogni condizione di guida. La Q8 dispone inoltre di un sistema di navigazione avanzato e un’ampia gamma di tecnologie di assistenza alla guida come il cruise control adattivo e il sistema di parcheggio automatico.

In merito al motore, la Q8 è dotata di un V6 a benzina da 340 CV oppure un diesel V6 da 286 CV con tecnologia mild-hybrid per un’esperienza di guida potente ed efficiente.

Interni e infotainment

Gli interni della nuova Audi Q8 ben rispecchiano le esigenze di eleganza e comfort che il guidatore Audi cerca dalla propria casa automobilistica. Infatti, la cabina interna è spaziosa ed elegante, con finiture in pelle e legno pregiato, offrendo comfort e lusso ai passeggeri. Il sistema di infotainment MMI touch response permette di gestire tutte le funzioni dell’auto attraverso due display touch screen da 10,1 e 8,6 pollici, fornendo un’interfaccia intuitiva e facile da usare. Inoltre, il quadro strumenti digitale Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici mostra tutte le informazioni necessarie per la guida in modo chiaro e preciso.

Audi Prima Scelta Plus per Audi Q8

La nuova Audi Q8 fa parte del programma Audi Prima Scelta Plus, l’usato di eccellenza Audi che viene sottoposto a 110 controlli di meccanica, carrozzeria e interni, e garantito da Audi stessa al cliente finale fino a 4 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.

I tecnici Audi assicurano al nuovo proprietario un’auto dello stesso livello di esclusività delle Audi nuove.