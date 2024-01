Assistenza clienti: un servizio importante per la gestione della propria auto

Si sa, le vacanze natalizie possono essere un ottimo spunto per concedersi una vacanza rilassante, magari in un luogo fuori porta, lontano dalla frenesia della città.

Pertanto, potrebbe risultare fastidioso riscontrare delle problematiche dovute a un mancato controllo o manutenzione della propria automobile.

Conviene approfittare, dunque, dei servizi di assistenza clienti: nella maggior parte dei casi, sempre pronti a soddisfare il guidatore con soluzioni ad hoc.

Un’assistenza clienti ad hoc e per ogni tipo di manutenzione

E quando l’auto in questione è Audi, anche l’assistenza clienti e i servizi di manutenzione possono considerarsi esclusivi. La qualità della cura è firmata Audi Service, un vero e proprio punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di risolvere una problematica legata alla propria Audi. Una possibilità che anche i concessionari Domina ad Ancona, Jesi e Porto Sant'Elpidio offrono ai clienti.

Con Audi Service è possibile usufruire di numerose possibilità: da quelle legate all’officina vera e propria, passando per i ricambi e gli accessori e per le prenotazioni di tagliando.

Audi Service: l’officina

Il Service specializzato di Domina è a disposizione del cliente per mantenere sempre ottimali le performance e lo stato di sicurezza del veicolo. Non preoccuparsi di effettuare una regolare manutenzione o non provvedere quanto prima a piccoli guasti può compromettere il giusto funzionamento dell’auto, e di conseguenza renderla più sensibile a usura e ad altri imprevisti. Grazie ad un’equipe di meccanici professionali e un’officina dotata di tecnologie specifiche per ogni tipo di intervento, l’officina è in grado di garantire un servizio scrupoloso e di qualità.

Tra i servizi che l’officina propone vi sono: la manutenzione ordinaria (cambio olio e filtri, controllo freni); interventi che riguardano la carrozzeria auto; interventi di elettrauto; riparazione e stoccaggio pneumatici; cristalli auto; sostituzione e riparazione componenti danneggiati; tagliando auto; revisione ministeriale.

Ricambi e accessori Audi

Qualora l’Audi dovesse aver bisogno di un ritocco o una sostituzione, è possibile affidarsi ai ricambi originali Audi. Tra i ricambi garantiti da Audi Service annoveriamo: tutto ciò che concerne l’impianto frenante (pastiglie freno; dischi freno; servofreno; olio freni; sensore ABS e anello ABS; kit Freno); il sistema elettrico ( batteria; fari e lampadine; motorino d’avviamento; regolatore di tensione; frecce); gli elementi del motore (coppa olio; guarnizioni; catena di distribuzione e trasmissione; bilanciere).

È possibile inoltre personalizzare la propria vettura con differenti accessori originali, quali: vasche protezione bagagliaio, gancio traino, barre portabagagli, minigonne, cerchi in lega e copricerchi, paraurti, fodere coprisedili, protezione esterna, teli per animali. E ancora: catene da neve, sicurezza passeggero, sicurezza attiva e passiva veicolo, segnalatori di emergenza, infotaiment: radio e lettori MP3, navigatori, connessione smartphone.

Rifornimento AdBlue Audi

AdBlue® è una soluzione sintetica che abbatte le emissioni di ossido di azoto. È necessaria quindi per le Audi con motore Diesel, dotate di tecnologia SCR.

Presso Audi Service di Domina è possibile effettuare un rifornimento in maniera pratica e semplice. Inoltre, grazie al servizio Fast-Lane AdBlue non è necessario richiedere un appuntamento: i tempi di attesa sono dunque ridotti.

Servizio di ritiro e riconsegna: Audi Service Station

24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ritirare o riconsegnare la propria vettura non è mai stato così facile. È possibile contare, a richiesta, anche su una courtesy car durante il periodo di manutenzione. E grazie allo sportello automatico dell’Audi Service Station, si può effettuare il pagamento direttamente al ritiro dell’Audi.

Audi Service Station è attivo presso la Concessionaria Audi Zentrum Ancona Domina.

Tagliando dell’auto presso Audi Service

Presso l’officina Domina di Ancona è possibile prenotare il tagliando auto online che, come sappiamo, va effettuato regolarmente, soprattutto tra i 15.000 e i 30.000 km oppure una volta l’anno, qualora questi chilometraggi non vengano percorsi.

Gli addetti specializzati di Domina controlleranno lo stato delle parti più importanti dell’auto e andranno a sostituire gli elementi che si sono usurati. Entrando nello specifico, verranno eseguiti: cambio dell’olio, sostituzione filtro dell’olio, sostituzione del filtro dell’aria. Tra i controlli da effettuare ci sono: freni e pastiglie, cinghia di trasmissione, usura delle gomme e sospensioni, controllo di luci e fari, check del corretto funzionamento dei sistemi elettronici e della batteria, esame del tubo di scarico, controllo del livello di tutti i liquidi e delle spazzole tergicristallo.

In definitiva, quello proposta da Audi e svolto anche presso i centri Domina è un servizio di assistenza e controllo a 360 gradi, tipico da un lato della professionalità della casa automobilistica, dall’altro della garanzia del concessionario di situarsi in un contesto esclusivo, a tu per tu con il guidatore.