Prestazionali sotto tutti gli aspetti, le auto sportive elettriche convincono sempre di più

Sempre più automobilisti scelgono l'elettrico. Le motivazioni di questo trend sono tante e differiscono tra di loro con il passare del tempo.

Se inizialmente era infatti la questione ecologista a trainare il settore e a spingere i più devoti alla causa a scegliere una vettura a zero emissioni di CO2, con l'andare degli anni e con lo sviluppo della tecnologia full-electric sono sempre di più gli scettici della prima ora che si convertono a questa nuova filosofia di automobili per le più varie motivazioni.

Prestazioni ed efficienza tra i motivi del successo delle auto elettriche sportive

Uno dei motivi di questa conversione è sicuramente quello legato alle prestazioni delle auto elettriche. Non è più un mistero infatti di quanto queste siano prestazionali in termini di accelerazione, potenza e velocità pura, tutte caratteristiche nelle quali eccellono. Per non parlare poi della grande efficienza dovuta perlopiù alla mancanza di dispersioni energetiche.

Si può dunque spiegare in questo modo il grande successo che stanno avendo negli ultimi tempi le auto sportive a propulsione elettrica, una categoria di vetture che ha ormai conquistato una grossa fetta degli appassionati di automobili ad alte prestazioni.

Cupra presenta Born, il suo primo modello full electric

Non poteva mancare la proposta di Cupra. Il brand spagnolo, uno dei più amati quando si fa riferimento alle auto sportive, scende in campo con Born, la prima auto full electric della casa di Abrera.

Dotata di un propulsore completamente elettrico a trazione posteriore da 150 kW (204 CV), Born assicura una guida sportiva autentica, garantendo una ricarica fino all'80% in 35 minuti ed una autonomia di ben 424km.

Un’auto progettata per coniugare agilità e prestazioni, dal design accattivante e dagli interni curati nei dettagli, realizzati con materiali ecosostenibili e recanti i più avanzati sistemi di connettività e infotainment.

Prova Cupra Born da ViaVai, nel Cupra Garage di Ancona

Da venerdì 25 febbraio sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram di ViaVai S.p.A. sarà disponibile il video di presentazione della nuova nata in casa Cupra, mentre sabato 26 e domenica 27 ci sarà il “porte aperte” nel CUPRA Garage di Ancona e nello showroom di Marotta con possibilità di Test Drive.

Da più di quattro decenni accanto agli automobilisti marchigiani, ViaVai S.p.A. si conferma una volta di più come fucina di novità e opportunità per chiunque voglia acquistare un'automobile o conoscere tutte le ultime novità sul mondo dell'automotive.