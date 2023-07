Quando l’outlet non è di abbigliamento, ma di gioielli

Per definizione, con il termine outlet intendiamo un punto vendita in cui un’azienda vende direttamente al pubblico i suoi prodotti a un prezzo minore rispetto a quello di mercato.

Quello che spesso accade è che tale concetto venga unicamente associato a capi di abbigliamento e accessori, o eventualmente ad articoli per la casa.

Eppure, esiste una regione che ha esteso l’uso del termine anche al reparto gioielli: stiamo parlando delle Marche e di una realtà imprenditoriale che offre un’ampia collezione di gioielli nuovi e rinnovati, a prezzi molto convenienti.

Un vero e proprio upgrade è stato effettuato da un'azienda di compravendita di oro e argento, che non solo ha creato una rete di outlet del gioiello, con filiali in grado di coprire l'intera provincia di Ancona, ma si è evoluta diventando operatore in oro professionale.

Con tale qualifica, essa ha ampliato la sua attività includendo operazioni di acquisto e vendita anche per oro da investimento come lingotti, sterline e altre forme di investimento, stiamo parlando di Italia Oro.



L’outlet del gioiello

L’innovazione portata da Italia Oro è stata quella di trasformare la comune concezione di compro oro, riprendendo lo stile di una vera e propria gioielleria. Oltre vendere i propri prodotti, infatti, offre l’opportunità di acquistare gioielli, scegliendo da un’ampia collezione. Per outlet del gioiello si intende proprio la possibilità di acquistare gioielli rinnovati, cioè preziosi usati che a seguito di lavorazioni orafe sono riportati a nuovo e in grado di garantire un notevole risparmio rispetto a gioielli nuovi.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando, questi preziosi dopo essere stati sottoposti a controlli e diversi trattamenti, che comprendono lucidatura, pulizia, igienizzazione, ed eliminazione di eventuali segni di usura, iniziano una seconda vita e vengono esposti al pubblico oltre che nella vetrina online presente su italiaoro.info.

Comprare un prodotto rinnovato all’interno della sezione outlet di Italia Oro, rappresenta l’opzione più conveniente di acquisto, anche in prospettiva di una futura rivendita. Da non sottovalutare è anche la possibilità di pagare ratealmente e senza interessi.



Compro oro, argento e orologi in totale trasparenza

Partendo da una valutazione completamente gratuita e senza impegno, gli operatori di Italia Oro, specializzati nel riconoscimento di leghe preziose, quotano in tempo reale il gioiello che ogni cliente porta ad esaminare. A seguito di un’attenta verifica della caratura degli oggetti e del peso degli stessi, grazie all’uso di bilance certificate e alla consultazione di siti di riferimento del settore per l’andamento dell’oro in borsa, risalgono al valore dell’articolo.

Che si tratti di gioielli usati, antichi o rotti, viene preso in considerazione qualsiasi prodotto che sia in oro e argento, inclusi gettoni, medaglie e lingotti. In aggiunta, Italia Oro acquista anche orologi in oro o di grandi marchi come i Rolex, che siano anch’essi nuovi, usati o danneggiati.

Di fondamentale importanza, il valore dato alla totale trasparenza di ogni operazione, non solo attraverso la valutazione di ogni singolo pezzo, ma mettendo altresì a disposizione dei clienti ogni informazione necessaria per decidere se vendere il proprio gioiello.



Una storia in continua evoluzione: una realtà giovane ma con anni di esperienza

Da una realtà imprenditoriale di gioielleria (Lo Scrigno) avviata nel 1987 – e tuttora esistente – Carlo Ceccarelli è stato in grado, non solo di ampliare l’attività ma di arrivare nel 2009 a fondare un’ulteriore azienda: Italia Oro, il suo primo compro oro.

Nel corso degli anni, l’impresa si è successivamente estesa grazie all’apertura di diverse filiali, presenti su tutta la provincia di Ancona, ampliando l’attività attraverso la vendita di gioielli nuovi e rinnovati.

Ad oggi, sulla scia del successo, Carlo Ceccarelli ha portato la sua azienda Italia Oro a esplorare un’ulteriore evoluzione, aggiungendo la qualifica di operatore in oro professionale. Questo passaggio porterà ad operare nella compravendita di oro da investimento, come lingotti e sterline: grazie a un sito internet dedicato, il cliente potrà usufruire di tutte le informazioni in merito al funzionamento e al trend di crescita, necessarie per decidere se e come intraprendere un percorso di investimenti.

Per ulteriori informazioni in merito alla sezione di investimenti di Italia Oro, è possibile consultare il sito internet www.italiaoroinvest.com.