Mobilità sostenibile, oltre 200mila euro assegnati al territorio: la soddisfazione di FdI

«Attenzione all’ambiente, potenziamento della mobilità sostenibile e alla sicurezza dei ciclisti. Senza dimenticare il possibile risvolto turistico per tutti gli appassionati che amano coniugare il fare sport e movimento immersi nella natura e nelle bellezze paesaggistiche». Questo il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Ausili e del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, a seguito della pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del bando, promosso dalla Regione Marche, per la progettazione, realizzazione e attrezzaggio di aree di sosta correlate ai nodi dell’interscambio modale, al fine di sviluppare la mobilità sostenibile intermodale e la sicurezza della circolazione ciclistica.

«Ringraziamo l’assessore regionale con delega ai Lavori pubblici, Francesco Baldelli, e l’intero Esecutivo di centrodestra guidato da Francesco Acquaroli, per la grande attenzione nei confronti del territorio anconetano che hanno sempre dimostrato fin dal loro insediamento. Si tratta di risorse che si vanno ad aggiungere a quelle stanziate per la sicurezza stradale e per il potenziamento della rete ciclabile regionale, con altre importanti somme per le realtà comunali».

I finanziamenti che riguardano la Provincia di Ancona: Sassoferrato 38.500 per lavori di realizzazione di una ciclostazione presso il nodo di scambio “D” sito in piazzale Castellucci; Falconara Marittima 80mila euro per opere a supporto dello sviluppo aeroportuale – Intervento 1; Castelbellino 80mila euro per la realizzazione di un ciclo-parcheggio “Biker Park di Stazione” in frazione Stazione; Monte San Vito 19.600 euro per intervento di attrezzaggio aree di sosta per biciclette; Serra San Quirico 26.600 euro per lavori di attrezzaggio dell’area di sosta per biciclette E-Bike nell’ambito del parcheggio intorno l’ex circolo FF.SS. lungo via Clementina.

«I cinque progetti finanziati, per un importo complessivo pari a 244.700 euro, consentiranno ai residenti di spostarsi in sicurezza e in modalità green. E – concludono il consigliere e il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Marco Ausili e Carlo Ciccioli – potranno potenziare l’offerta turistica dei rispettivi territori. Una scelta che crediamo si dimostrerà vincente anche in questo settore».